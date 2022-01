Si s’analitzen els pressupostos de l’Ajuntament de Manresa des de l’òptica dels diners per habitant es pot veure com en els darrers sis anys ha passat de mil a gairebé mil tres-cents euros, concretament 1.290.

Aquest període de creixement ve precedit per un altre de 6 anys en el qual la divisió del volum total del pressupost de l’Ajuntament pel nombre d’habitants donava resultats a l’entorn dels mil euros.

El 2011 van ser 1.010; el 2012, 1.042; el 2013, 1.031; el 2014, 1.024; el 2015, 984 i el 2016, 1.008.

Els sis anys següents els números es van anar enlairant progressivament: 1.086 euros el 2017, 1.133 el 2018, 1.122 el 2019, 1.163 el 2020, 1.229 el 2021 i 1.290 el 2022.

Si es pren com a referència les dades del 2020, tenien més pressupost per habitant que Manresa ciutats mitjanes com Sant Cugat, amb 1.604 euros; El Prat de Llobregat, 1.503; Granollers, 1.409; Castelldefels, 1.256; Vilanova i la Geltrú, 1.184.

Amb menys diners hi havia Cornellà, 977; Cerdanyola del Vallès, 984; Sant Boi, 989; Viladecans, 1.000, Rubí, 1.060 i Mollet del Vallès, 1.159.

La proposta de pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 2021 puja concretament a 100.951.622 euros, amb un increment respecte el 2021 de 4.829.614, xifra que representa un 5,02%.

És el pressupost més elevat del consistori manresà des de l’any 2008. Són els dos únics (els del 2008 i 2022) que arriben als 9 dígits (100 milions) en el que portem de segle. L’increment en el pressupost ha estat gradual i continu des del 2015, quan estava situat en 73 milions. Això implica un salt de gairebé 28 milions d’euros en aquest període.

Transferències: dues cares

Una de les característiques del pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 2022 en relació al de l’any anterior és que mentre les transferències corrents -les que serveixen per prestar serveis mitjançant despesa corrent- augmenten, les transferències de capital, les que serveixen per fer inversió que permet la realització d’obres, disminueixen. Les diferències són notables, però cal tenir en compte que la davallada de diners per inversió es veurà compensada per l’arribada de fons Next Generation que no han estat a temps de ser inclosos al pressupost.

Concretament, les transferències corrents van ser de 22.658.889 euros en el pressupost del 2021 i de 28.357.609 euros en l’aprovat per a l’any que ve. L’increment és de 5.698.720 euros que suposa un 25,15% més. Per contra, les transferències de capital han baixat de 5.815.142 euros en el pressupost municipal del 2021 a 1.567.545 euros en el del 2022. Són 4.247.597 euros menys que suposen un descens del 73,04%.