Com cada any des del 1963, els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres s’han representat a la històrica sala Els Carlins de Manresa. Ho han fet adaptats pels directors Pere Font i Maribel Montardit. El primer any amb pandèmia van realitzar totes les funcions esperades i el 2021 l’onada de contagis de les darreres setmanes no ha impedit que s’hagin pogut tornar a fer les funcions. Han estat cinc amb 900 espectadors, amb una limitació del 70% de l’aforament i l’eliminació de la mitja part. Demà, a les 6 de la tarda, es farà l’última i sisena funció d’aquest Nadal.

L’entitat remarca que ha aplicat la normativa sectorial de contingència de la covid-19 «de forma rigorosa i acurada. Per una banda, s’ha eliminat la mitja part habitual fins abans de la pandèmia i s’ha reduït el minutatge de les funcions; per evitar interaccions, els assajos i els canvis s’han fet en diferents espais i camerinos i la mascareta ha format part del maquillatge tant en assajos com en funcions». Quant a les mesures respecte al públic assistent, l’aforament s’ha limitat al 70% i les entrades s’han venut únicament per internet per reduir la mobilitat. A les persones que tenien una entrada i han donat positiu se’ls ha donat l’opció de canviar-la per una altra data si era possible.