L’Agrupació Cultural del Bages, entitat responsable de la cavalcada de Manresa des de fa més de 30 anys, ha fet una valoració molt positiva de l’edició d’enguany, marcada pels importants canvis que va haver d’introduir en la celebració per tal de guardar al màxim les distàncies arran de l’augment de contagis per la covid. El més important va ser el canvi d’una part del recorregut per passar per carrers més amples. Segons l’entitat, és un itinerari que, «ara per ara, no ens plantegem per a l’any vinent».

El 2023, si en l’arribada a Manresa dels Reis d’Orient la situació sanitària s’ha normalitzat, la idea és recuperar el tram en què van a peu per estar més a prop de la gent, just el contrari del que es va perseguir en aquesta edició.

Imma Torrecillas, membre de l’Agrupació Cultural del Bages i coordinadora de la cavalcada, celebrava ahir que, lluny del que es podia pensar a priori, «per tot el recorregut mai no hi havia hagut tanta gent al carrer». Explicava que en l’itinerari de sempre, quan la cavalcada arriba a la carretera de Vic amb la Muralla del Carme i els reis baixen de les carrosses per anar a peu fins a la plaça Major per la plaça de Sant Domènec, el carrer del Born, la Plana de l’Om i el carrer de Sant Miquel, el que fa molta gent és marxar cap a casa. «No van a l’Ajuntament. En canvi, aquest any veies que, quan havien passat pel seu davant, la gent va fer drecera per anar-los a rebre a la plaça del Remei». Gent, destacava, que no és la que va habitualment a la plaça Major en el recorregut d’abans de la covid.

Comentava que, tenint en compte que a la cavalcada hi havia menys carrosses (de 15 a 11) i participants (de més de 700 a 150), van procurar que anés a poc a poc perquè tothom la pogués veure bé. «Es va fer curt, però vam intentar anar molt lents perquè tothom veiés les carrosses i els Reis i no fos fugaçment». Destacava que la rebuda a la plaça del Remei «va ser molt més lluïda del que ens esperàvem. No en donàvem un duro i hi va anar moltíssima gent».

El castell de focs de Xàldiga

La gentada que es va aplegar a la plaça del Remei –i en altres punts– anava amb mascareta però no va guardar les distàncies. Davant seu, s’hi va instal·lar un escenari per als parlaments. Abans, explica Torrecillas, l’agrupació es va encarregar de treure les lones de la Fàbrica Nova, que fa temps que estaven malmeses, i a l’estructura de ferro on estaven hi van posar unes tires de llums led i un estel de Nadal amb la cara dels tres reis, també amb led, que va fer el seu efecte. El punt final el va posar un castell de focs llançat des del terrat superior de l’edifici a càrrec d’una altra entitat manresana, Xàldiga, que va deixar els presents molt satisfets. «Va quedar preciós i ja els hem traslladat totes les felicitacions. Ho van fer molt bé».

Si s’ha de posar un però a aquesta part van ser els problemes d’acoblament dels micròfons, que van dificultar al rei ros la tasca d’adreçar-se als manresans.