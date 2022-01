Mercè Esclusa Euras ha mort als 100 anys d’edat a Manresa. El funeral per acomiadar-la tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la Sala Montserrat del Tanatori Àltima de la capital del Bages.

Esclusa va néixer a Vilada (Berguedà) el 14 de setembre del 1921, i actualment vivia a Manresa, a la residència Sant Andreu. L’Ajuntament la va felicitar en el seu darrer aniversari com fa sempre quan algun veí de la capital del Bages arriba al segle de vida. Va rebre un ram de flors, un obsequi i una carta de l’alcalde Marc Aloy. A causa de les mesures preventives per la pandèmia de la covid no hi va haver assistència institucional, però sí que l’homenatjada va rebre l’estima i la felicitació de la seva família i de les persones treballadores del centre residencial manresà.