La PAHC Bages juntament amb la Xarxa d'Estructures Populars i Comunitàries de Manresa han ocupat aquest dissabte al matí unes antigues oficines bancàries de la Caixa de Manresa emplaçades a la plaça Sant Ignasi número 22 amb l'objectiu d'habilitar un espai d'ús social.

Tot bé pel 22 de la plaça Sant Ignasi, on abans hi havien unes oficines bancàries abandonades, ara hi ha un espai que farà un barri encara més viu.

Seguim construint estructures populars i comunitàries!

Veniu, que volem ser encara més! pic.twitter.com/1rdwdlMvYX — Estructures Populars de Manresa (@xepcmanresa) 8 de enero de 2022

Segons un comunicat emès per la XEPC de Manresa, l'acció s'ha pres per evitar que fons com Divarian, societat immobiliària que gestiona aquestes oficines, tinguin locals inhabilitats amb els quals "contribueixen a degradar els nostres barris". L'entitat ha recalcat la necessitat de la població de disposar d'espais on trobar-se i fomentar el suport mutu i la solidaritat amb els quals combatre la inseguretat que es viu a la ciutat.

En aquest local, que feia 10 anys que no tenia cap ús, la XEPC pretén ubicar una part de l'Escola Popular, l'Espai de Defensa Legal i l'Espai de Joves Alqua, dos col·lectius que, des de l'educació popular i el suport mutu ja fa anys que estan arrelats a Manresa.

A través d'una piulada a Twitter, la PAHC Bages ha fet una crida per donar suport a l'acció.