No tothom té l’oportunitat d’arribar a la feina i aixecar la persiana del negoci amb la satisfacció d’haver repartit milers d’euros. Això justament és el que els va passar ahir a les quatre administracions de loteria de casa nostra que van vendre dècims del segon premi de la loteria del Nen, el número 44469. En total, entre els dècims venuts a Manresa, a Sant Fruitós de Bages i a Puig-reig, han donat 525.000 euros.

Rosa Santasusana, que dirigeix amb un altre soci la loteria La Fortuna del carrer de Sant Fruitós de Manresa, va ser la que va vendre més dècims del 44469. En concret, quatre. A canvi dels 20 euros que costa cada dècim, l’afortunat en rebrà 75.000. La Fortuna ha donat, per tant, 300.000 euros.

Santasusana va poder saber a primera hora del matí els dècims venuts del segon premi del Nen, que havien expedit per terminal i, per tant, no havia pogut concretar el dia anterior. Ahir, la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat també li va fer arribar els cartells per informar que havia estat una de les administracions que havia donat sort, cartells que va penjar a l’exterior i a l’interior de l’administració, on hi havia un bon ritme de clientela, que ja és molt habitual en aquesta loteria.

A l’administració Montserrat, al centre comercial Carrefour del polígon dels Trullols de Manresa, el seu responsable, David Fernández, va informar al migdia, després d’un matí de molta feina, que havia venut un dècim del 44469. Insistia que quan és un número expedit per terminal i, per tant, no és un dècim físic dels que té adjudicats l’administració, és «impossible» saber el mateix dia del sorteig quants se n’han venut perquè no surt enlloc. El dia del sorteig, quan hi va parlar aquest diari, sí que li constava que n’havien venut un com a mínim perquè recordava que amb els treballadors havien comentat que el comprador havia demanat que acabés en 69 -que és una terminació força reclamada- i que en veure els tres 4 al davant havia dit que era una mica estrany però se l’havia quedat igualment. Evidentment, vist el resultat final, va fer bé.

A l’administració número 1 de Sant Fruitós de Bages, al carrer de Sallent, també van vendre un dècim per màquina, i a l’administració número 1 de Puig-reig, al carrer de Pau Casals, també.

Tres anys seguits tenint sort

Amb aquest ja són tres anys seguits que una part del Nen cau a les nostres comarques. El sorteig de l’any passat va deixar a Sallent més de mig milió d’euros del primer premi. El 2020 va deixar 2 milions del primer premi a l’administració 1 de Vilanova del Camí, i l’estanc del carrer Barquera d’Artés va repartir com a mínim 75.000 euros del segon. El 2019, la sort va passar de llarg de casa nostra.