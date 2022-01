La parella d’agents cívics que l’Ajuntament de Manresa ha desplegat a la ciutat han atès un total de 1.125 persones en els seus dos primers mesos (es va posar en marxa el 8 de novembre). Es tracta d’una iniciativa amb un doble objectiu. Per una banda, reforçar la informació cap a la ciutadania de la normativa actual en matèria de civisme i de les diferents campanyes municipals que es duen a terme. De l’altra, recollir suggerències d’aquesta mateixa ciutadania per tal d’establir un canal directe amb l’administració i poder millorar les polítiques de civisme que es despleguen des de l’Ajuntament, atenent a les peticions dels veïns i veïnes.

Tramesa d'informació

En aquests primers dos mesos, els agents cívics s’han centrat en la tramesa d’informació de la normativa pel que fa a la tinença d’animals, repartint tríptics i també ampolles d’aigua per regar les miccions dels gossos (prop de 700). En el moment que entri en funcionament l’espai per a gossos del passatge Dante, els agents es traslladaran al nou parc per poder resoldre dubtes que puguin sorgir sobre les seves normes d’utilització i també per vetllar pel seu correcte funcionament, amb la finalitat de garantir-ne el bon ús i assegurar que no es generen molèsties al veïnat.

Pel que fa a les peticions que s’han rebut, el veïnat ha demanat fer campanyes d’educació cívica a les escoles pel que fa als animals de companyia, endurir les sancions actuals per a la ciutadania incívica, treure alguns ‘pipicans’ que no s’utilitzen, habilitar encara més zones d’esbarjo per animals o revisar la il·luminació, posar papereres i fonts en zones freqüentades per gossos.

Els agents cívics han circulat per diferents barris, carrers i zones de la ciutat: Carretera de Vic, Carretera de Cardona, carrer del Bruc, Passeig Pere III, avinguda de les Bases (‘la gespeta’), la FUB, Can Font, avinguda dels Dolors, escola La Sèquia, plaça de les Oques, Sagrada Família, Font dels Capellans, Museu de la Tècnica, parc de Sant Ignasi, Passeig del Riu, Pont Nou, Balconada, plaça Catalunya, carrer Saclosa, parc del Casino, la Seu, plaça Major, Puigberenguer, escola Sant Ignasi, plaça Espanya, Sant Domènec, Puigterrà, Congost, Escodines, Mión, Parc de l’Agulla, Cal Gravat, el Xup i Bufalvent.

La iniciativa dels agents cívics està impulsada des de les regidories de Ciutat Saludable; Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent; i Barris, Acció Comunitària i Civisme.