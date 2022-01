L’Espai 7 del casino va tancar ahir les portes, després de tres setmanes, del pessebre monumental que cada any, des del 1999, ofereix el Grup Pessebrístic de Manresa.

L’obra d’enguany ha volgut representar el camí que va fer sant Ignasi de Loiola del País Basc a Manresa, l’any 1522, ara fa 500 anys. Un pessebre que ha encaixat, doncs, dins el projecte Manresa 2022 Transforma, en el marc de l’Any Ignasià.

Francesc Villegas, president del grup, es mostra molt satisfet perquè, després de la forta caiguda de visitants l’any passat a causa de la pandèmia, aquest any han assolit l’objectiu plantejat: arribar als 8.000 visitants. «En un any normal, previ a la pandèmia, superàvem els 13.000 fàcilment, i durant el 2020 només vam poder acollir 4.000 visitants». Enguany, doncs, la xifra s’ha multiplicat per dos. A més, Villegas destaca que «estem molt contents amb el compromís dels ciutadans, perquè van aguantar estones de cua i van encaixar amb paciència les limitacions d’aforament».

D’aquesta manera, cada dia passaven per l’espai unes 400 persones, i s’arribava a pics de quasi 700 els dies festius i els diumenges, en què el recinte obria de matí i de tarda.

No el poden mantenir exposat

Malgrat les bones notícies, Villegas també es va mostrar decebut perquè, tot i haver intentat que l’exposició es pogués mantenir, almenys uns quants mesos més, no han aconseguit el permís de les autoritats.

«Els pessebristes som els únics artistes que hem de desmuntar i trencar la nostra obra un cop s’acaba el temps d’exposició. I, aquest any, ens sap especialment greu no poder-lo conservar, tenint en compte que és un motiu especial per a la ciutat».

De fet, explica que la majoria de felicitacions que els visitants feien quan ja havien acabat el recorregut acabaven amb aquesta mateixa queixa.

Segons diuen des del grup, aquesta proposta ja es va traslladar a les regidories de Turisme i Cultura, així com a la comissió del Manresa Transforma, però «ha arribat el moment de tancar l’exposició i no ha estat possible».

Visió de cara a l’any que ve

Els pessebristes són un dels col·lectius que viuen el Nadal durant tot l’any. En el cas del grup manresà, es reuneixen cada dimarts i dijous per anar construint el pessebre que s’exposarà el desembre. I així ho fan des de fa 22 anys.

Així, el procediment a partir d’ara es basa, per començar, a desmuntar el pessebre, es conserva totes aquelles estructures que es pugui, i es trenca i es llença les que no siguin aprofitables. Quan aquesta tasca s’acaba, es reuneix tot l’equip per decidir la idea de l’any vinent. En aquesta decisió també s’inclou si l’equip directiu serà el mateix –en funció de la idea hi ha persones més o menys indicades per dirigir-la– i si l’equip s’amplia o disminueix, per exemple.

I és que cada any que passa la idea que per Nadal hi haurà un pessebre monumental a la ciutat cala més dins l’imaginari col·lectiu dels ciutadans de Manresa. És per això que Villegas i la resta de l’entitat es marquen uns objectius cada vegada més grans per no deixar de sorprendre el seu públic. «Volem idees trencadores, obres que siguin difícils d’imaginar però possibles de construir».

La proposta de cara a l’any vinent encara no és definitiva, tot i que hi ha algunes idees sobre la taula, entre les quals una recreació de la muntanya de Montserrat, per exemple.