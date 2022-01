L’Ajuntament de Manresa ha iniciat unes obres al riu Cardener que permetran millorar la retenció de sòlids provinents de la xarxa de clavegueram en el sobreeixidor que hi ha sota la Seu de Manresa. L’actuació —que té una durada prevista de tres setmanes— forma part de l’acord de custòdia fluvial signat amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) aquest passat setembre per tal de millorar i preservar la qualitat i la biodiversitat del riu Cardener.

El projecte té dues potes. Per una banda, es preveu col·locar una reixa al sobreeixidor, que permetrà retenir els sòlids que porti l’aigua i evitar que acabin al riu. La reixa tindrà un pas de llum de 7,5 cm i s’instal·larà dins d’una nova arqueta, que se situarà aigües avall de l’arqueta ja existent.

De l’altra banda, passada aquesta nova reixa, s’instal·laran malles de retenció de sòlids, que permetran augmentar l’eficiència de l’actuació, sobretot en els episodis en què el volum de residus provoqui taponaments a la reixa del sobreeixidor, un fet que faria que aquests sòlids continuessin cap al riu. Així, amb les malles es reforça l’eficàcia en la retenció de sòlids, contribuint al bon estat de les masses d’aigua.

Es tracta d’un sistema innovador que és el primer cop que s’instal·la a Manresa i que serà just el segon cop que es prova a la Catalunya Central (a finals del 2021 es van posar malles de retenció a Sant Fruitós). Consisteix en una placa d’acer inoxidable que està dotada d’uns forats, als quals se’ls afegeix una malla trenada de poliamida d’alta tenacitat, on s’acumulen els sòlids que porta l’aigua. Un cop plenes de residus —cada una d’elles pot retenir fins a 250 quilos— aquestes malles es poden canviar per unes de noves o, si estan en bon estat, es poden buidar per tornar-se a fer servir. Darrerament s’han realitzat proves que evidencien que es poden reutilitzar diverses vegades, donada l’alta resistència del material plàstic emprat en la seva fabricació.

El projecte executiu ha estat redactat per Aigües de Manresa, per encàrrec de l’Ajuntament de Manresa. L’empresa pública també ha assumit la direcció de l’obra, que té un cost de 21.054 euros (iva inclòs).