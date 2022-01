El vigent pla d’etapes de la Fàbrica Nova de Manresa, el document que marca les fases d’execució del pla urbanístic del sector, ja és història.

Requerit per aquest diari al respecte, l’equip de govern d’ERC i JxM ha explicat que caldrà fer-ne un de nou, ja que, després de la compra per part de l’Ajuntament de la part del terreny que estava en mans de La Caixa, «els usos i l’ordenació previstos fins ara» es modificaran per fer possible l’operació amb la UPC que traslladarà el seu edifici de l’avinguda de les Bases a l’antic complex fabril per crear un gran campus tecnològic.

Cal recordar que, a banda de les propietats de La Caixa que ha adquirit l’Ajuntament, el conjunt de recinte del complex fabril fa uns 65.000 m2 i també hi ha una part que és de la constructora manresana Cots i Claret i una altra del Banc de Sabadell. L’Ajuntament també té terrenys per construir-hi habitatge públic.

El pla d’etapes establia inicialment que la macrooperació de la Fàbrica Nova de Manresa havia d’estar enllestida de cap a peus l’octubre del 2024.

El 2018 es va dilatar la culminació de l’operació fins al 2027.

El Pla d’Etapes de la Fàbrica Nova de Manresa, que forma part del pla especial urbanístic, preveu que la urbanització de la zona de parc més propera al carrer d’Ignasi Domènech (antic Lluís Argemí de Martí), al voltant dels blocs de pisos que s’hi han de construir –i també la millora del parc de Sant Ignasi–, havia d’haver començat a executar-se el 25 de novembre del 2019, cosa que no va passar, i havia de finalitzar un any més tard.

També preveia que el novembre del 2021 es posés en marxa la urbanització de l’entorn de l’edifici que queda dempeus del complex de la Fàbrica Nova.

Quant a l’habitatge privat de renda lliure, el termini màxim era de 7 anys per iniciar-los (comptant des del 2016), el 2023.

Pel que fa a l’habitatge de Protecció Oficial, que se situa en una finca municipal pròxima a la Via de Sant Ignasi, establia que s’hauria d’iniciar en un termini màxim de 2 anys a comptar des que la parcel·la tingui condició de solar amb la urbanització completada, el 2024, i s’havia de finalitzar el 2027.

Es fa servir com a tret de sortida per comptabilitzar les etapes la data del 25 de novembre del 2016, que és quan es va publicar la modificació puntual del Pla Especial de la Fàbrica Nova al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.