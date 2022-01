L'afectació de l'epidèmia als centres assistencials de Manresa es manté a un nivell molt alt. La darrera setmana han mort 9 persones a causa de la covid-19, dels quals 6 a Sant Andreu i 3 a Sant Joan de Déu.

Amb aquestes víctimes mortals, el total als centres assistencials de la ciutat s'eleva a 525, dels quals 369 a Althaia i 156 a Sant Andreu.

És una setmana més amb més d'una mort diària als hospitals de la ciutat i ja en van sis.

El nivell d'ingressos es manté avui per sobre del centenar. Avui hi ha 102 hospitalitzats, dels quals 71 a Althaia i 31 a Sant Andreu. La setmana passada hi havia una xifra i distribució molt similar amb 103 hospitalitzats dels quals 73 a Althaia i 30 a Sant Andreu.

Dels 71 ingressats actualment a Althaia hi ha 14 a l'UCI. Cal recordar que el Departament de Salut de la Generalitat va comunicar divendres que dels 23 ingressats a l'UCI de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, 16 eren pacients de covid dels quals la majoria o bé no estaven vacunats o no tenien la pauta completa. Aproximadament un 70% dels pacients covid en aquesta unitat no estaven immunitzats, segons informacions del Departament de Salut, que va assegurar que l'UCI de l'hospital estava gairebé al 100% de la seva ocupació. N'hi havia 23 llits de crítics ocupats d'un total de 24.

El nombre total d'altes suma 3.352, que si s'afegeixen a les 525 defuncions i al centenar d'hospitalitzats eleva el volum d'afectats tractats als centres assistencials de Manresa a l'entorn dels quatre mil des de l'inici de la pandèmia.