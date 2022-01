Una setmana deixarà d'haver-hi més nous casos de covid-19 que l'anterior, però, pel que fa a l'ascens brutal iniciat abans de Nadal, encara no ha arribat.

Sí que hi ha una reducció del risc de rebrot, però encara no s'ha reduït en el nombre de nous positius setmanals. D'altra banda, i com ha passat durant aquest darrer tram de l'epidèmia, ni Manresa ni el Bages han encapçalant rànquings d'afectació de l'epidèmia i continuen mantenint-se amb valors pròxims a la mitjana catalana.

Les darreres dades aportades pel Departament de Salut de la Generalitat ofereixen, un dia més, una xifra rècord de nous casos de covid al Bages: 3.522 en una setmana. Una barbaritat.

El dia anterior van ser 3.320, xifra similar als 3.344 de dijous. Dimecres passat es comptabilitzaven 3.232.

A mitjans del mes de desembre, la notícia era que al Bages es comptabilitzaven mil casos en una setmana. Ara anem pels tres mil cinc-cents.

La setmana del 25 al 31 de desembre es van confirmar 3.292 nous positius i l'anterior, del 18 al 24 de desembre, 1.856.

A Manresa, la darrera xifra és de 1.414 nous positius en una setmana, que són més dels 1.377 que es van fer públics dijous passat i que superaven els 1.316 de dimecres i els 1.265 de dimarts de la setmana passada.

La previsió és que l'ascens s'aturi com ja ho ha fet el risc de rebrot, amb una gràfica a la baixa.

A Manresa, el dia 29 de desembre hi havia un risc de rebrot de 4.604 punts, el dia 30 va descendir a 4.489; el 31, a 4.146, i el dia 2,a 3.810 i el dia 7 -el darrer amb dades- a 3.687. Mil punts en deu dies.

Al Bages, ahir el risc de rebrot era de 4.125 punts i la velocitat de transmissió del virus d'1,09, la mateixa que a Catalunya. El risc de rebrot comarcal era lleugerament superior als 3.896 de la mitjana catalana.

Pel que fa a Manresa, era inferior tant en risc de rebrot, 3.687, com en velocitat de transmissió, 1,06.

El Solsonès continua tenint un dels riscos de rebrot comarcals més elevats de Catalunya. La darrera xifra és de 6.695 punts només per sota dels 8.830 de l'Alta Ribagorça.

El Berguedà és la cinquena comarca de Catalunya amb el risc de rebrot més alt i un indicador de 4.658.

La resta de comarques de l'àmbit de cobertura del diari presenten valors menys elevats com els 4.047 punts del Moianès; els 3.821 de l'Anoia; els 3.684 de la Cerdanya i els 2.802 de l'Alt Urgell.