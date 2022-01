En el nou any que comença, la Generalitat vol donar un nou impuls al programa de mentoria per trobar voluntaris arreu de Catalunya. D’ençà que va començar, el 2017, s’hi han inscrit 2.938 persones, de les quals se n’han format 1.327 en 79 cursos fets en 25 municipis. Fins a l’actualitat, s’han constituït 380 tàndems amb 1.639 mentors i 938 refugiats.

El suport solidari que s’ofereix a les persones refugiades sense referents al municipi permet treballar eixos clau en la seva inclusió social, com l’aprenentatge de la llengua i l’assoliment de l’autonomia suficient per desenvolupar-se efectivament i participar activament en la nova societat d’acollida. La funció d’acompanyament va a càrrec dels grups d’acollida (de 2-5 persones voluntàries) durant 8 mesos, prorrogables a 12.

El programa crea tàndems de mentoria entre unitats familiars o persones individuals amb grups d’acollida amb el compromís que uns i altres mantinguin un contacte periòdic (unes 2-4 hores setmanals durant l’any). Una vegada les persones voluntàries s’han presentat com a candidates i abans de ser emparellades en aquest tàndem, fan una entrevista amb un psicòleg per garantir la idoneïtat del seu perfil i de les seves motivacions personals vers la mentoria. Finalment, les seleccionades assisteixen a una formació inicial de 12 hores sobre el significat i els compromisos que comporta la mentoria, la protecció internacional i/o el refugi i d’altres recomanacions d’utilitat.

A partir del moment que es crea el tàndem fins al que es tanca la relació de mentoria, els grups d’acollida formats per persones mentores compten amb el suport i la supervisió d’un equip de professionals que fa el seguiment tècnic del funcionament i de la qualitat de la relació de mentoria, aporta recursos i dona resposta als dubtes que puguin tenir les persones mentores, que es comprometen a assistir a trobades regulars amb els tècnics de seguiment i a informar de qualsevol imprevist o incidència.

La persona que vulgui ser mentora del programa cal que s’organitzi en un grup d’acollida d’entre 2 i 5 membres que ja es coneguin prèviament, ja que la relació de mentoria que es proposa sempre és grupal. Cal tenir un mínim de 25 anys i comptar amb competències personals que incloguin el compromís, la responsabilitat, la constància, la tolerància a la frustració i la resilència.

Han de ser persones que dominin el català i el castellà i que en la seva vida quotidiana tinguin contacte o participin en la vida social i/o cultural del municipi en el qual resideixin.

Estudis superiors i més dones que homes

Per presentar-se com a mentor es recomana tenir experiència en voluntariat de projectes socials

Actualment, a Catalunya hi ha 102 tàndems actius formats per 282 mentors i 152 persones refugiades. D’ençà que es va posar en marxa el programa de mentoria, el 2017, han finalitzat amb èxit 181 tàndems més i 97 han acabat abans d’hora per causes diverses.

El 72,2% dels mentors són dones i el 27,6%, homes. Per edats, 220 són menors de 30 anys, més d’un miler tenen entre 30 i 59 anys i 357 en tenen més de 60.

Un tret característic a nivell general és que prop del 77% dels mentors tenen estudis superiors, i domini de llengües. Només parlen català i castellà 347, mentre que 695 parlen una altra llengua, 417 parlen dues llengües més i 180, tres llengües més.

A l’hora de presentar-se com a voluntari, uns criteris que es recomanen són haver viscut un procés migratori, l’experiència en voluntariat en projectes socials, conèixer altres idiomes i conèixer algun país d’origen de les persones refugiades que hi ha Catalunya.

Pel que fa als refugiats, que arriben al programa a través de les entitats autoritzades que els deriven en grups que poden estar formats per famílies o bé persones soles, la situació a data del 31 de desembre passat era que hi havia 406 fitxes amb 746 persones. L’estructura familiar majoritària és de persones soles (241 fitxes i 241 persones refugiades), seguides per parelles soles (16 fitxes i 31 persones), famílies monoparentals (50 fitxes i 122 persones), altres famílies (97 fitxes i 348 persones) i unitats de convivència (2 fitxes i 4 persones). Per països d’origen, el primer semestre del 2021 el grup més nombrós de refugiats participants en els tàndems eren els sirians, seguits pels georgians, malians, hondurenys, ucraïnesos, veneçolans i de 14 països més.