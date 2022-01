Aquest dijous, 13 de gener, a les 7 de la tarda, es portarà a terme una taula rodona del cicle Travessa cap al 2022 sobre L’experiència estètica com a obertura al transcendent, a l'auditori de UManresa-FUB (avinguda Universitària, 4-6 de Manresa). Hi participaran la cantant Lídia Pujol, l'arquitecte Oriol Texidor i el pintor Frederic Amat. En aquesta ocasió, també es podrà seguir online en directe a través de l'Instagram live de Manresa 2022. La taula rodona, inclosa dins la 7a edició del cicle Ignàgora, comptarà amb servei d’interpretació en llengua de signes gràcies a la col·laboració entre Ajuntament de Manresa i CASMACS (Casal del Sord de Manresa i Comarques). Per participar a la xerrada cal fer la inscripció a través d'aquesta pàgina web.

Lídia Pujol (Barcelona, 1968). Cantant d'històries, emocions i idees amb una trajectòria professional fonamentada en la música tradicional jiddisch, medieval i popular. Els continguts que nodreixen la seva música i espectacles abasten la poesia, el teatre, el pensament crític, l'espiritualitat i la política. Entre els darrers treballs publicats destaquen Iaie (2003), Els amants de Lilith (2007), Mariam Matrem (2014), Iter Luminis. Un camí orientat (2017), Panikkar, poeta i fangador (2019) i Conversando con Cecilia (2021).

Frederic Amat (Barcelona, 1952). Pintor, el treball del qual desafia una única forma de categorització. La seva obra ha estat exposada i publicada a tot el món. La seva concepció oberta de la pintura l'ha portat a integrar en el seu treball creatiu múltiples llenguatges artístics. Ha realitzat escenografies per a la dansa i el teatre a partir de textos de García Lorca, Beckett, Juan Goytisolo, Koltès, i Octavio Paz. Així mateix, ha dirigit i conformat espais escènics de l'òpera El viatge a Simorgh de Sánchez Verdú i dels oratoris Oedipus Rex de Stravinsky/Cocteau i Maddalena ai piedi di Cristo de Caldara. També ha il·lustrat diverses obres literàries com Les Mil i Una Nits o L'Odissea. En les seves intervencions en espais arquitectònics ha desenvolupat projectes que combinen pintura, escultura i ceràmica. En la mateixa direcció plural ha estès la pintura a l'àmbit de la cinematografia en pel·lícules com Viatge a la lluna, Foc a l'Càntir, El Aullido, Danse Noire, i Deu Dits.

Oriol Texidor (Barcelona, 1974). Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya. Es forma en les arts plàstiques de manera autodidacta, mitjançant un viatge de quatre anys que el porta a visitar i estudiar els principals museus europeus per a conèixer la Història de l’Art, i a retirar-se un temps a les muntanyes, en solitari, on començarà a pintar. L’any 2007 uneix la seva formació d’arquitecte amb la pràctica artística creant l’estudi ar+quitectura plàstica, especialitzat en intervencions artístiques en l’arquitectura. Les seves obres s’exhibeixen regularment, contant amb més d’un centenar d’exposicions tant individuals com col·lectives. Ha estat premiat amb diversos reconeixements i ha estat artista resident convidat per diversos museus nacionals i internacionals. La seva obra es troba en col·leccions d’art a Espanya, Holanda, França, Bèlgica, Alemanya, Marroc, Anglaterra, Portugal i Àustria. El seu testimoni ha estat publicat en dos llibres: Espirituals sense religió (Fragmenta, 2015) i La experiencia contemplativa (Kairós, 2017).

Travessa cap al 2022 és organitzat per l'Associació Inspiració 2022 amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, Manresa 2022 i UManresa-FUB i proposa un any de reflexió ciutadana amb una sèrie d’actes i xerrades, oberts a tots els públics i entitats, que permetin inspirar i ajudar a fer aportacions concretes en diferents àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per consultar la programació i inscriure's a les activitats, cal fer-ho a través d'aquesta pàgina web.

Inspiració 2022 és un grup ampli i divers de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: la commemoració d'una transformació espiritual viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup pretén que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti l’aprofundiment del que suposa la transformació espiritual en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup Inspiració 2022 i fer aportacions concretes es pot visitar la seva pàgina web.