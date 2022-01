Després de més de quatre mesos d’obres ja es pot veure la xemeneia de l’antiga fàbrica l’Alcoholera, de Manresa, sense la cotilla de bastides que ha servit per executar la rehabilitació d’aquest element patrimonial de la ciutat.

La intervenció es va començar a mitjans d’agost després que aquest diari publiqués l’existència de problemes d’estabilitat en la seva estructura i que afecten el pàrquing de l’estació d’autobusos.

La xemeneia de l’antiga Alcoholera de Manresa, catalogada i protegida com a element del patrimoni industrial.

La constructora Metrovacesa, la que assumirà el projecte per fer 100 pisos al costat de l’estació d’autobusos, és la responsable de les obres. La xemeneia està protegida, de forma que s’ha de preservar i així es preveu en el projecte per fer pisos en aquesta zona. També es respectarien parcialment alguns elements de la façana de la nau original de la fàbrica, que està en força mal estat. La seva conservació està justificada atesa la importància històrica sobre el passat industrial de la ciutat. L’Ajuntament ja va donar llum verd a la promoció el 2016. Els terrenys són del Banc de Santander. El 2019 l’operació urbanística va tornar a passar pel ple per a la seva aprovació definitiva.

Des de principi de l’any passat un gran rètol a la façana de la nau que dona a la carretera de Santpedor anuncia la pròxima promoció de pisos, però no hi posa data. L’edifici de l’Alcoholera Manresana es va construir al principi del segle XX. Va mantenir l’activitat fins el 1974. Va ser fundada per Baldomer Casas amb la participació del comte de Fígols, José Enrique de Olano, que tenia negocis a les explotacions de carbó de l’alt Berguedà. Es va situar a prop del baixador de tren Manresa-Berga, l’actual Manresa Alta, i va esdevenir un important centre de transport de mercaderies i també de passatgers. Quan es va tancar va servir de magatzem d’una empresa de construcció.