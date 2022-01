La campanya Bons Manresa, impulsada per l’Ajuntament de Manresa amb l’objectiu de fomentar el consum a la ciutat, ha finalitzat aconseguint la participació de 10.422 usuaris i 168 establiments de la ciutat, que han generat un impacte econòmic total d’1.294.926 euros al comerç local, un resultat per sobre de la previsió municipal inicial, que tenia com a objectiu arribar a generar un impacte d’un milió d’euros.

Els Bons Manresa permetien obtenir un descompte directe de 5 euros per cada 25 euros de compra. Cada persona se’n podia descarregar un màxim de 5. És a dir, que cada ciutadà podia obtenir fins a 25 euros de descompte directe als comerços i establiments de restauració de la ciutat. Durant l’estiu, a més, es va permetre una segona descàrrega de bons per totes aquelles persones que ja haguessin gastat els cinc primers. Dels descomptes se’n podia beneficiar qualsevol ciutadà major de 16 anys, fos o no de Manresa, amb la voluntat de reforçar el paper de la ciutat com a capital comercial.

La campanya es va iniciar l’1 de juny del 2021, en una primera fase, i va tenir continuació els dos darrers mesos previs a les fetes de Nadal.

Segons les estadístiques, el perfil més habitual de les persones compradores ha estat el d’una dona d’entre 40 i 55 anys. També hi ha hagut persones entre 70 i 80 anys que han pogut accedir a aquests descomptes gràcies a la col·laboració de l’Oficina de Turisme, que ha ajudat a salvar la bretxa digital de les persones grans.

La setmana de major impacte de la campanya ha estat la setmana del 22 al 28 de novembre, amb persones que van avançar les compres de Nadal. Pel que fa als comerços que més han facturat gràcies als bons, entre els deu primers hi ha 3 del sector de moda, 2 d’esports, 2 de productes de la llar, 1 de tecnologia, 1 de perfumeria i 1 d’òptica.

En aquesta campanya, l’Ajuntament de Manresa hi ha destinat un total de 200.000 euros, que formaven part del Pla de Reconstrucció Social i Econòmica que es va posar en marxa per fer front a la crisi econòmica generada per la covid-19.