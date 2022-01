Davant la situació de deixadesa i manca de condicionament que pateix l’estació d’autobusos de Manresa, Fem Manresa insta l’Ajuntament a prendre les mesures pertinents per revertir aquesta situació i que, alhora, insti la Generalitat de Catalunya, responsable de les instal·lacions, a fer-hi les inversions necessàries.

La candidatura municipalista posa de relleu que "no és nou que l’estació pateix una situació de deixadesa provocada per la manca d’inversions, un fet que ha provocat que a dia d’avui l’espai es trobi en molt mala situació: mal estat del paviment i mala il·luminació, que ara se sumen a la mancança de serveis i d'atenció presencial que ja ve de lluny". Consideren que això comporta “una situació d’inseguretat per a les usuàries i les ciutadanes en general, sobretot quan és fosc, i és urgent solucionar-ho per revertir-la”.

Al mateix temps, critiquen que, mentre per una banda hi ha prevista la inversió de prop de 60 milions d’euros per soterrar el darrer tram de FGC i realitzar el canvi de l’estació del Baixador a menys de cinc minuts de la seva ubicació actual, per l’altra no s’hagi previst cap inversió a l’estació d’autobusos. Recorden que, hores d’ara, no hi ha cap fase del projecte que contempli invertir en aquest espai i que no està gens clar quina funció acabarà tenint aquesta estació en el futur.

Creuen que, tant Ajuntament com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya "haurien de replantejar la prioritat de les inversions de la línia al seu pas per Manresa". Al seu entendre, "l’estació d’autobusos hauria de rebre part de les inversions per adaptar i renovar les seves instal·lacions i accessos, per adaptar-les a les necessitats reals a efectes de la millora de la mobilitat, tractant-se d’una estació intermodal".

Cal recordar que Regió7 ha recollit en sengles reportatges el que denuncia Fem Manresa. Per una banda, el juliol passat va posar de relleu el mal estat general de l'estació pel que fa al paviment, la brutícia acumulada i la poca cura de la vegetació. Per l'altra, el mes passat es va fer ressò de la manca d'il·luminació de les instal·lacions quan es fa fosc.