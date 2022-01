Es diu Marogi, un nom que surt de les primeres síl·labes de Martí, Roger i Gina, els fills d’Ester Tobías. La manresana, a través de la seva empresa, Ecopràctica, és la creadora d’aquest ninot i també dona la roba per cosir-lo al Taller de la Fundació del Convent de Santa Clara. Els diners recaptats amb la seva venda es destinen íntegrament a la plataforma d’aliments.

Ecopràctica, empresa nascuda el 2009 amb seu a Salelles, compra roba desclassificada perquè té alguna tara i hi fa articles diversos: coixins gegants per a exterior, mantes de joc per a nadons, bosses, coixins per a mascotes, mascaretes, bandoleres... És roba que no conté materials nocius ni tòxics que, en cas contrari, acabaria a l’abocador.

Tobías explica que a l’inici de la pandèmia ja van col·laborar amb sor Lucía Caram, ànima de la plataforma d’aliments, regalant-los mascaretes per als usuaris. Ara, han fet un pas més enllà i hi han compartit projecte.

Tot plegat té el seu origen en un ninot que va fer per a la seva filla quan tenia un any, que es va convertir en el seu company inseparable. Amb aquesta idea al cap, va proposar a la fundació reproduir-lo al seu taller, un espai d’aprenentatge i acompanyament on persones de diferents cultures, principalment dones, cusen, pinten i fan mitja. Ara, també cusen Marogis amb la roba que els proporciona l’Ecopràctica.

«Elles fan les combinacions amb les teles que els donem perquè cada ninot sigui únic i irrepetible». Tobías també els ha dissenyat l’embalatge, que inclou un dibuix de la seva filla, per a qui va fer el primer ninot i que ara ja té 9 anys, i un lema: Ninot Magori. Molt més que amor.

Es poden comprar a la web de l'empresa i a la botiga del carrer d’Urgell Toc Toc -La Shop. El preu: 14,95 euros.