El 16 d’abril de l’any passat, cap a les 4 de la tarda, Rubén Canudas i la seva família van tenir l’ensurt de la seva vida. Al taller mecànic que tenen al carrer de Sabadell de Manresa es va declarar un greu incendi fruit de l’explosió d’un cotxe de gas que hi havia a dins. Es van cremar set cotxes més i, a banda del taller, que va quedar destrossat, en va patir les conseqüències l’únic habitatge de l’immoble, on viuen els seus pares. Dilluns vinent a les 8 del matí, nou mesos i un dia després, el negoci tornarà a obrir.

Rubén Canudas és la tercera generació que porta el taller, que va començar el seu avi amb un soci al passatge de la Mercè, fins que el 1955 se’n va fer càrrec sol, després de comprar la part del soci. Fa 40 anys que són al número 10 del carrer de Sabadell. Ell en fa 12 que du el negoci.

El divendres 16 d’abril del 2021 «teníem al mig del taller un cotxe amb GLP, Gas Liquat del Petroli, per reparar-lo perquè tenia una fuga. En aquell moment, per sort, vaig anar a buscar una màquina que detecta fugues i va ser quan hi va haver l’explosió». Estava sol. «Si arriba a agafar a qualsevol allà, el mata».

Si arriba a agafar a qualsevol allà, el mata

Comenta que el problema va ser que «la pèrdua era en el dipòsit. A tot el circuit hi ha vàlvules de protecció però, al dipòsit, si hi ha una esquerda o el que sigui, fins que no es buida... Va fotre un pet com una gla». El perquè de l’explosió no s’ha pogut saber. «Ni pèrits ni res. No se sap». Els bombers li van dir que no era el primer ni seria el darrer accident d’aquest tipus. Un parell d’anys abans, de fet, n’hi va haver un altre en un taller de la Via de Sant Ignasi.

Terrorífic

Quan hi pensa encara se li posen els pèls de punta. «Va ser un divendres i jo hi vaig poder entrar el dilluns i em queia el món a sobre. Era terrorífic, veure com estava».

El primer que va fer després de l’explosió va ser avisar als seus pares perquè sortissin del domicili, situat a sobre del taller i on la deflagració va generar una esquerda que va fer cedir el terra uns centímetres. Per sort, al despatx del taller hi ha una porta tallafocs que comunica amb l’escala de l’immoble que va ser providencial per evitar que el fum s’escampés per l’escala i cap al domicili.

No va acabar aquí, però. «Els bombers devien marxar cap a les 10 de la nit i a quarts de 12 es va encendre un altre cotxe. Aquí hi ha molts líquids inflamables i el que van dir és que segurament en va quedar per sota i amb l’escalfor del propi cotxe es va cremar, però només va ser un cotxe». Se’n van adonar els seus pares, que s’havien instal·lat a casa de la filla, quan van anar a buscar menjar al congelador del seu domicili.

Al cap de quinze dies, ell va trobar feina en un altre taller, on ha treballat mig any mentre recuperava el seu negoci. De moment, no vol saber res dels cotxes de gas.