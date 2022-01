La Fundació Althaia està per sobre de la mitjana de Catalunya en estàndards de qualitat pel que fa a intervencions de pròtesi de maluc i de genoll. Són dades que recull el programa de Vigilància de les Infeccions relacionades amb l’Atenció Sanitària de Catalunya del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i que evidencia una evolució positiva dels últims anys.

Segons Althaia, aquests bons resultats es deuen sobretot al treball de la Unitat de Sèptics de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT), que fa un abordatge integral d’aquells pacients afectats per una infecció a l’aparell locomotor, principalment als ossos i les articulacions.

L’any 2020, la Fundació Althaia va realitzar un total de 238 intervencions quirúrgiques de primeres pròtesis de genoll, 134 de maluc i 91 de fusió espinal, cirurgia en què s’uneixen dues vèrtebres.

Les infeccions complexes són una de les complicacions més importants després de la col·locació d’una pròtesi articular. Per tal d’evitar-les al màxim, la institució compta amb una unitat multidisciplinària formada per especialistes de malalties infeccioses, traumatologia, microbiologia, cirurgia plàstica, radiologia i infermeria. És la Unitat de Sèptics de COT, que té protocol·litzat tot el procés, des de la preparació fins a la intervenció quirúrgica i les cures posteriors, i que posa especial èmfasi en el tractament antibiòtic.

Segons l’informe de l’any 2020, la taxa d’infeccions quirúrgiques de pròtesis de genoll i de maluc a Althaia està per sota de la mitjana de Catalunya.

Pel que fa a cirurgia de maluc, la taxa d’infecció a la institució és del 0,7 mentre que la mitjana dels hospitals de les mateixes característiques d’Althaia és de l’1,6 i la mitjana catalana és del 2,2. Pel que fa a cirurgia de genoll, la taxa d’infecció a Althaia és del 0,8, mentre que la mitjana dels hospitals de les mateixes característiques i la mitjana catalana se situa a l’1,5.

També els resultats de la cirurgia de la fusió espinal són positius ja que la taxa d’infecció és de l’1,1 a Althaia i la mitjana dels hospitals similars és del 2,4 i, la catalana, del 3,7.

Aquestes dades són resultat d’un procés que ve de lluny i que l’any 2015 va tenir un punt d’inflexió amb el reconeixement, per part del Servei Català de la Salut, d’Althaia i la Unitat de Sèptics de COT com a centre i unitat de referència i alta especialització en aquest àmbit. Entre els principals objectius de la unitat hi ha la reducció de les infeccions tot oferint una atenció individualitzada coordinada per l’equip multidisciplinari de professionals. Des d’aleshores, els resultats han seguit una tendència positiva, responent així a l’objectiu estratègic de la institució de millorar la qualitat de l’atenció i la seguretat en els tractaments. La implicació dels professionals i els avantatges del treball multidisciplinari han estat claus per assolir aquests bons resultats.

Pacients amb una infecció als ossos i articulacions

A més de les infeccions associades a materials de les pròtesis, des de la Unitat de Sèptics de COT també s’atenen diferents tipus d’infeccions osteoarticulars resistents. Per una banda, patologies com l’osteomielitis, l’espondilodiscitis i l’artritis, que són processos inflamatoris molt dolorosos i que acostumen a estar causats per una infecció bacteriana. També es tracten infeccions de pell, teixit subcutani i músculs. Les infeccions osteoarticulars complexes són un problema emergent en els darrers anys ja que l’augment de l’esperança de vida està provocant un increment de les malalties que s’acompanyen d’infeccions i també de la cirurgia osteoarticular i protèsica. En quatre anys, aquesta Unitat ha atès 470 pacients.

Aquestes patologies són molt complexes i poden provocar una pèrdua important de la qualitat de vida dels pacients que les pateixen. D’aquí la importància d’un abordatge integral que en minimitzi les possibles seqüeles. En aquest sentit, els professionals de la unitat analitzen i estudien cada cas, determinen un tractament i unes cures especials, i en fan un seguiment acurat. Poder fer un diagnòstic precoç per tal que el tractament sigui més efectiu i es pugui reduir la infecció és cabdal.

L’any 2017 es van tractar 127 pacients; el 2018 aquesta xifra va ser de 112 i, el 2019, de 141. El 2020, l’any de la pandèmia, la xifra de pacients atesos va ser lleugerament inferior, concretament 90. La complexitat en l’atenció d’aquest tipus de pacient queda reflectit en l’estada hospitalària que és d’uns 20 dies de mitjana.

Treball en xarxa

La Unitat de Sèptics de COT és de referència al territori, cosa que significa que els professionals no només tracten pacients de la Fundació Althaia, sinó que també atenen casos derivats des d’altres hospitals de l’àrea de referència de la institució, amb qui es treballa de forma coordinada. En aquest sentit, el servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital de Sant Bernabé de Berga participa en les reunions que realitzen periòdicament els professionals de la unitat.

El Pla Estratègic d’Althaia promou el treball en xarxa i la vinculació amb altres institucions sanitàries per tal de fer arribar arreu del territori d’influència serveis molt especialitzats i d’alta qualitat, com és la Unitat de Sèptics de COT.