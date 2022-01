L’impacte econòmic del turisme a Manresa s’ha anat incrementant els darrers anys, però el 2020 va tenir una davallada de gairebé el 70% a causa de la pandèmia.

Les dades recopilades per la Fundació Turisme i Fires de Manresa aconsegueixen objectivar l’evolució positiva dels serveis turístics a la ciutat i posar xifres a la baixada de l’any passat.

Fan referència a atractius turístics de la ciutat com la Seu, la Cova, l’Oller del Mas i els museus Comarcal, de la Tècnica i de Geologia, a més dels equipaments de parc de la Sèquia com Can Font, la Culla el Centre de Visitant del Parc de l’Agulla Info Sèquia, a banda dels de la Fundació Turisme i Fires de Manresa (Oficina de Turisme, carrer del Balç, Espai 1522, Torre Lluvià i Centre d’Acollida de Pelegrins).

Es compta com a servei turístic la realització d’una despesa identificable, com la compra d’una entrada a un equipament o d’una visita guiada, i se li atribueix un valor de despesa mitjana en entreteniment, oci i cultura per persona segons estudi de LabTurisme de la Diputació de Barcelona, que el 2020 va ser de 15,35 euros.

Els serveis turístics quantificats -si un turista visita Manresa, però ho fa completament al seu aire sense quedar registrat no es comptabilitza- van passar de 156.051 el 2016 a 199.055 el 2019.

Es tracta d’un creixement del 27,5%.

Fins que el 2020, dels prop de dos-cents mil serveis turístics es va passar a 62.700, un 68,5% menys.

Econòmicament també s’havia fet un salt significatiu. I si l’any 2016 l’impacte econòmic del turisme que es va poder quantificar va ser de 2,3 milions d’euros, el 2019 va superar els 3 milions d’euros, amb un augment de 713.885 euros en 3 anys.

Percentualment va suposar un increment del 30,5%.

Per contra, el pas de 3.054.650 euros de l’impacte econòmic del 2019 als 962.179 euros del 2020 va suposar una reducció que va ser, concretament, del 68,5%.

Aquest impacte econòmic estimat en base a dades de despesa elaborades pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona mostra com s’ha truncat la progressiva tendència a l’alça de la repercussió monetària del turisme a la capital del Bages.

I si la caiguda dels serveis turístics de pagament en el conjunt d’equipaments de la ciutat és del 69%, pel que fa concretament als de la Fundació Turisme i Fires de Manresa -Oficina de Turisme, Carrer del Balç, Espai 1522, Torre Lluvià i Centre d’Acollida de Pelegrins- va ser del 49%.

Un per un, la caiguda de visitants a l’Oficina de Turisme va ser del 48%, al carrer del Balç del 45%, a l’Espai Manresa 1522 del 88%, al Centre d’Acollida de Pelegrins del 80% i hi va haver un 33% menys de persones a les visites guiades. Des de març de 2020, els grups no podien ser de més de 10 persones en visites guiades. Per contra, a la Torre Lluvià van augmentar perquè arran del confinament i de les restriccions de mobilitat i d’activitat, va créixer la demanda d’activitats a l’aire lliure i es programa el cicle «Vespres a la Lluvià», que ha tingut una bona acollida.

Taxa Turística

Quant a la taxa turística, les dades del 2020 no estaven disponibles en el moment d’elaborar el reportatge, però previsiblement la caiguda de l’impost sobre les pernoctacions a la ciutat serà enorme, ja que el 2020, per les restriccions de funcionament i mobilitat per l’epidèmia no es cobrava. La taxa havia anat augmentant progressivament i va passar de poc més de 5.000 euros el 2016 a més de 15.000 euros el 2019.