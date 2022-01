L’Ajuntament en Manresa ha obert la nova àrea d’esbarjo exclusiva per a gossos censats del passatge Dante, a la zona nord de la ciutat, un espai còmode i agradable que permetrà passejar lliurement els gossos, sense necessitat de dur corretja, amb l’objectiu que es puguin relacionar amb altres animals. Es tracta d’un projecte que supera la idea dels pipicans i que dota la ciutat d’un espai de qualitat pensat expressament per a la socialització dels gossos i per al seu benestar, aspectes que en l’actualitat demanden els propietaris de mascotes. Els treballs han tingut un pressupost de 93.252,64 euros i han estat presentats avui per l’alcalde Manresa, Marc Aloy Guàrdia, el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet Estrada, i la regidora de Ciutat Saludable, M. Mercè Tarragó Costa.

L’actuació s’ha executat en una parcel·la del passatge Dante, un vial que connecta l’avinguda Bases de Manresa amb el carrer Dante. Comprèn una superfície total de 1.234,27 metres quadrats, 507,74 dels quals estan destinats específicament a l’esbarjo de gossos i a les persones usuàries (ubicats al centre), mentre que la resta (726,53 metres quadrats) s’ha enjardinat. S’hi han plantat arbustos (poinciana, au del paradís) i arbres (acàcia de tres punxes), per tal d’embellir la zona i dotar-la d’ombres (es preveu que puguin fer ja bona ombra a partir de l’estiu del 2023). Pel que fa a l’espai per als animals, s’ha pavimentat amb sauló i s’hi ha instal·lat reg per aspersió. També s’hi han col·locat dos bancs de formigó i una font que permet beure als gossos, i s’han instal·lat dos bàculs amb projectors LED. L’àrea s’ha delimitat amb una tanca de tubs cilíndrics d’1,20 metres d’alçada i amb una porta que inclou un sistema d’accés amb tancament electrònic, ja que només hi podran accedir els gossos censats, una política que té l’objectiu d’incentivar el cens dels animals de companyia (actualment hi ha 3.574 gossos censats a Manresa). L’espai funcionarà de 7 del matí a 10 de la nit —tenint en compte que es tracta d’una àrea residencial— amb uns clauers que proporcionarà l’Ajuntament de Manresa. Per promocionar-lo, se n’enviaran a tots els propietaris de gossos censats que visquin a un radi d’un quilòmetre del passatge Dante (està previst repartir-ne prop de 900). La resta de la ciutadania, podrà sol·licitar els clauers a l’Ajuntament (properament s’informarà del procediment). Durant les primeres setmanes, les portes estaran obertes per tal de donar a conèixer l’àrea de gossos. La parella d’agents cívics de l’Ajuntament de Manresa serà l’encarregada d’explicar el funcionament als potencials usuaris. També oferiran informació al veïnat. Quatre nous grans espais per a gossos Manresa haurà guanyat en poc més d’un any quatre grans nous espais perquè els gossos hi puguin anar deslligats. El desembre del 2020 es va iniciar la primera prova pilot, amb dos espais sense tancament perimetral i amb restriccions horàries, ubicats al parc de Puigterrà i a la zona dels Panyos. Després de gairebé un any de prova i d’un treball conjunt amb les persones usuàries, aquest passat desembre es va decidir mantenir l’àrea de Puigterrà i canviar la dels Panyos per una nova zona a tocar de la plaça del Mil·lenari, també a la vora del riu Cardener (un espai molt més gran, de 3.100 metres quadrats). També es va decidir ubicar-ne una de nova al parc del Cardener, molt a prop del Pont Nou, un nou espai que es presentarà ben aviat. Totes tres zones aprofiten el fet que Manresa compta amb diversos espais verds dins el seu terme municipal: les zones de la plaça Mil·lenari i del Pont Nou formen part de l’Anella Verda, mentre que Puigterrà és un parc urbà. El quart espai és el del passatge Dante, que s’ha presentat avui, i que representa el primer d’aquestes característiques que s’instal·la dins la ciutat. A banda, Manresa compta amb dos espais per a gossos als carrers Joan Fuster i Cerdanya, també dins la ciutat, dos espais que estan delimitats amb tanques i que funcionen sense restriccions. D’aquesta manera, s’haurà passat de dos a sis espais en poc més d’un any.