Les farmàcies també celebren la negativa per part de l’Estat a permetre la liberalització de la venda dels tests d’automostra. «Com a producte sanitari de diagnòstic, la seva venda i dispensació ha de ser en centres especialitzats, com són les farmàcies, i el seu control depèn de l’Agència del Medicament», explica Boix, de la Farmàcia del Passeig de Solsona.

Recorda que la venda de tests ajuda a evitar la saturació del sistema sanitari. «La participació de les farmàcies adherides al programa TAR col·labora activament en la descongestió dels CAP, CUAP i 061, tant en la realització i gestió de test supervisats per llicenciats en farmàcia, com en la comunicació de positius», apunta.

Torralba, de la Farmàcia Tuneu de Manresa, creu que «s’ha de posar en valor que quan dispensem un test també donem consells. No és tan senzill com simplement donar-lo. Sempre expliquem i aconsellem com s’ha de fer. Si ets negatiu, si ets positiu... Tot s’acompanya d’un consell farmacèutic que també s’ha de valorar».