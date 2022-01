El magatzem inaugurat el juliol del 2017 en una nau de la Pirelli de Manresa com a punt de distribució del Banc dels Aliments a les comarques del Bages, el Berguedà i el Moianès, dona servei a dues comarques més: Anoia i Osona. D’aquesta manera passa de realitzar tasques de recollida, registre, emmagatzematge, organització de lots i distribució de productes alimentaris per a 11 entitats a fer-ho per al doble, 22. Els beneficiaris als quals arriba el menjar entre les cinc comarques i les 22 entitats suma un total de 17.090 persones.

El de Manresa va ser el primer punt de distribució descentralitzat de la Fundació Banc dels Aliments amb l’objectiu que les entitats que s’encarreguen de fer arribar el menjar a la població que el necessita es poguessin estalviar el viatge a Barcelona, amb tot el que això representava, no només de temps sinó també de despesa.

El magatzem, que porten voluntaris de la Fundació del Convent de Santa Clara i un treballador que paga La Caixa, va començar a funcionar amb tres comarques: el Bages, el Berguedà i el Moianès, que sumen 13.597 persones beneficiàries. D’aquestes, més de la meitat, 7.500, corresponen a les 2.120 famílies que van a la plataforma d’aliments de la fundació, que no només rep menjar del Banc dels Aliments sinó també d’empreses privades que hi col·laboren per fer front a l’alt nombre de persones derivades pels serveis socials i a les que s’hi adrecen esporàdicament.

A partir del mes d’octubre passat i d’aquest mes de gener, respectivament, el magatzem a Manresa també rep els aliments que es distribuiran a Osona (amb 5 entitats i 2.534 beneficiaris) i l’Anoia (amb 6 entitats i 959 beneficiaris). El local, amb una superfície d’uns 900 metres quadrats, és propietat de Pirelli i ha estat cedit a la Fundació del Convent de Santa Clara amb un lloguer de caràcter social que paga la Diputació.

Col·lapse a Barcelona

Sor Lucía Caram, directora de la fundació, explica que el motiu del l’ampliació és que a la seu del Banc dels Aliments de Barcelona «estaven col·lapsats» a l’hora de fer el repartiment perquè no donaven l’abast per atendre totes les entitats que s’hi adreçaven amb la seva furgoneta per carregar el menjar. La solució ha estat derivar a Manresa el servei de dues de les comarques que hi anaven per descentralitzar la distribució. La situació privilegiada de la capital del Bages al cor de Catalunya la converteix en una ciutat idònia per convertir-se en punt de recollida. El tràiler del Banc dels Aliments hi porta el menjar cada quinze dies i les entitats el van a recollir amb la mateixa periodicitat.

A l’Anoia també es va posar en marxa el desembre del 2018 un magatzem logístic com el de Manresa per fer la mateixa funció a nivell de la comarca però va acabar tacant. El gestionava l’entitat Artesanas de Corazón, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Anoia, ajuntaments de la comarca, la Diputació de Barcelona, la Fundació Banc dels Aliments, altres entitats locals i La Caixa.

A Manresa, el magatzem també té el suport de la Diputació, que el 2018 va assumir les despeses del lloguer, que el primer any va pagar l’Ajuntament. Caram retreu a la Diputació que s’havia compromès a comprar una cambra frigorífica que a final els ha aconseguit el Banc dels Aliments.