El sistema de control d’accés rodat controlat amb càmeres, conegut popularment com fotomultes, implantat l’agost passat al barri manresà de les Escodines ha reduït el 95% el trànsit pels carrers Escodines i Sant Bartomeu.

Dels 60.000 vehicles que circulaven diàriament de mitjana s’ha passat a 2.800, i s’ha superat la previsió inicial, que era del 90%.

L’equip de govern d’Esquerra i Junts x Manresa a l’Ajuntament de Manresa fa una valoració positiva de la posada en marxa del control d’accés a l’illa de vianants del carrer Escodines, perquè «s’està aconseguint complir l’objectiu pel qual va ser instal·lat: buidar de cotxes el carrer per donar més espai al vianant».

Abans de la posada en marxa del control d’accés, passaven per aquest carrer una mitjana de 2.000 cotxes al dia (60.000 al mes). La previsió era que es pogués rebaixar aquesta xifra de 2.000 a 200 vehicles diaris, la qual cosa ja es va aconseguir al setembre i a l’octubre, amb 153 i 170, respectivament.

I el novembre encara s’ha rebaixat més, amb un total de 2.864 vehicles mensuals, que equival a una mitjana de 95 vehicles diaris.

Al mes de setembre, el nombre de vehicles va ser de 4.595, a l’octubre 5.121 i al novembre els ja esmentats 2.864.

D’aquest total, al setembre van passar per davant les càmeres 1.740 vehicles no autoritzats; a l’octubre, 1.663 i al novembre 728. Aquí es veu la tendència a la baixa de la presència de vehicles que no siguin de residents. En el cas de la càrrega i descàrrega s’ha de fer dintre de la franja horària establerta, que és els dies feiners és de 8 del vespre a 11 del matí i d’1/4 de 2 del migdia a 2/4 de 5 de la tarda.

En total són 4.131 accessos que no estan autoritzats.

El govern celebra la reducció del flux general de trànsit i també de vehicles no autoritzats que «ha baixat espectacularment» del setembre al novembre.

Ho atribueix al fet que «el control d’accés amb càmera està sent una bona mesura per buidar de cotxes el carrer, i perquè amb els mesos es van tramitant totes les autoritzacions dels vehicles que sí que hi poden passar».

Per això reitera que la valoració és positiva: «Hi havia una reclamació veïnal per buidar de cotxes el carrer, i els números ens indiquen que anem pel bon camí».

A principi d’any es van dur a terme obres de millora al ferm de les Escodines i Sant Bartomeu, que es consideren vies preferents per a vianants. L’associació de veïns del barri va sol·licitar aleshores que s’haurien d’aprofitar aquestes millores per regular d’una vegada per totes el trànsit als dos carrers del barri de les Escodines, una demanda que feia anys que reclamaven.

L’entitat veïnal es queixava que els dos carrers es feien servir de drecera per anar a l’Hospital de Sant Joan de Déu, a la Clínica de Sant Josep o al barri de la Baconada. És el quart enclavament de la ciutat on s’instaura el sistema de control fotogràfic, les fotomultes. S’afegeix als que hi ha als carrers Sobrerroca, a la plaça Gispert i a l’avinguda de la República –fins ara Alfons XII. Tots ells al Centre Històric.

El govern no disposa de dades de multes als infractors

Requerit per aquest diari, el govern municipal ha assegurat que en cap cas s’han posat 4.131 multes, que amb un import de 100 euros cadascuna serien 413.100 euros que haurien de pagar els conductors. Encara més, assegura que no disposa de dades de multes als infractors perquè hi ha tot un període d’al·legacions i situacions que cal tenir en compte.

El que sí que explica que hi ha hagut són expedients de sanció per circular sense autorització, que poden acabar o no amb multa i la consegüent sanció econòmica.

Segons ha afirmat l’equip de govern d’Esquerra Republicana i Junts per Manresa, hi ha moltes casuístiques que fan que a posteriori es pugui justificar l’autorització per circular dins l’espai restringit. I, també, hi ha moltes situacions que han passat en aquests primers mesos «que han provocat que a posteriori la sanció es deixi sense efecte perquè s’ha pogut justificar. Perquè, precisament, som en un període inicial» per implantar el sistema de control d’accés.

És el cas de vehicles de repartiment de paquets o proveïdors de botigues o agents comercials que no estan donats d’alta i que a posteriori ho poden justificar. Cal tenir en compte que si la càmera veu que és un vehicle comercial, la sanció ja no es tramita, però que avui dia molts van amb furgonetes i vehicles sense logotipar.

Hi ha veïns que encara no havien tramitat l’autorització i que després ho han pogut justificar.

També cal tenir en compte que el sumatori de 4.131 vehicles no corresponen a 4.131 vehicles diferents. Pot ser que un d’aquests vehicles de repartiment hagi passat 10 o 15 cops en els tres mesos (per posar un exemple) i que, si ho justifica, doncs es retirin totes de cop.

Un altre aspecte a tenir present és que si la multa es paga en 20 dies, en comptes de 100 euros, tindria un import de 50 euros.

Així que, segons el govern, «ara no podem saber quantes multes efectives d’aquests 4.131 vehicles s’han posat, perquè moltes estan en tràmit (primer arriba, després es poden fer al·legacions), i n’hi ha que són d’un mateix vehicle que ha passat diversos cops i en diverses setmanes».