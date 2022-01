La imatge de cues a l’exterior de les farmàcies és més visible que mai des d’abans de les festes de Nadal. L’augment dels casos de covid i els constants canvis de protocol pel que fa a la detecció i notificació dels casos positius ja va disparar, des del pont de la Puríssima, la venda de testos d’antígens de detecció ràpida. Des d’ahir els testos valen, a totes les farmàcies de l’Estat espanyol, 2 euros amb 94 cèntims.

La demanda als establiments manresans no ha disminuït, ni de bon tros. No va augmentar ahir de manera exponencial per la baixada de preu però se’n serveixen contínuament. Edgar Domínguez, treballador de la farmàcia Buxó de Manresa, explicava que, ahir, en quatre hores havien venut 132 testos d’antígens.

I si les cues per Nadal les provocaven la venda d’antígens, les d’aquests darrers dies han estat a causa, més aviat, d’alumnes que requerien proves i de persones que volien notificar casos positius del virus en les farmàcies autoritzades. Però és que les qüestions relacionades amb la covid s’han convertit en la feina habitual dels farmacèutics. «Els testos és el producte que més venem i hi ha dies que pràcticament tothom qui ve és per alguna cosa relacionada amb la covid», diu Domínguez.

Natàlia Brichs, farmacèutica de la farmàcia Ros, també coincidia en aquestes afirmacions. Fa més d’un mes que no parem de vendre testos i, per tant, no és que hagi augmentat avui perquè és més barat. A més, nosaltres no venem més de cinc testos per persona, perquè d’aquesta manera n’hi ha per a tothom».

I és que, ambdós, van assegurar que el ritme de feina i de responsabilitats afegides és «molt estressant. Els farmacèutics també estem molt cansats». De fet, durant el dia d’ahir, fins a tres establiments a Manresa no van poder atendre les qüestions formulades per aquest diari perquè no donaven l’abast.

La farmàcia Ros, a més, és una de les 8 de Manresa que pot notificar les persones que hagin donat un resultat positiu per tal d’oxigenar la feina dels CAP i, també, fa testos a alumnes d’escoles i instituts que han estat contactes estrets d’un positiu de la seva classe. «És un problema afegit a tota la feina que ja tenim de base. Hem hagut de limitar els horaris d’atenció a alumnes perquè, si no, era com una allau».

Tant Brichs com Domínguez estan d’acord amb el fet que «ja era hora que arribés aquesta regularització del preu dels testos per evitar que es generés un monopoli». Ara bé, hi ha un problema: la darrera remesa de testos (cada comanda pot superar els 500 testos per poder abastir l’elevada demanda de la població) es va fer amb el preu anterior a la nova llei, més elevat. Això vol dir que ara, per cada test que venen, perden una quantitat determinada de diners. Això serà així fins que se n’esgotin els procedents de la comanda anterior i puguin començar a vendre’n els de les noves remeses.

Però el problema no s’acaba aquí, ja que la incertesa de saber quan arribaran les noves comandes és encara molt gran, segons expliquen. «Ja tenim una tongada de 800 testos més demanats, però no sabem quan arribaran. Si se’ns acaben els que tenim, no en podem oferir més i hem arribat a estar així setmanes».

Una situació que no és favorable ni per als interessants en adquirir testos ni per a les farmàcies, que perden clients.