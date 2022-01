El punt de proves covid, que centralitza les proves TAR (testos d’antígens ràpids) urgents de Manresa i el Bages en una carpa a tocar de l’edifici del CAP Bages, fa una mitjana d’uns 200 testos diaris, dels quals un 37% donen positiu.

El punt, ubicat a la plaça de les Oques, funciona des del dia 1 de gener de dilluns a diumenge de les 10 del matí a les 8 del vespre, i atén els pacients derivats pel seu equip d’atenció primària, amb hora concertada, i els que es deriven des del CUAP Bages.

«Disposar de la carpa ha permès endreçar la demanda. D’una banda, molts pacients no necessiten que els visiti una infermera o un metge, sinó només fer-se un TAR i anar-se’n cap a casa si són positius. I, d’altra banda, els professionals sanitaris es poden dedicar als pacients que necessiten una visita, ja siguin casos de covid amb símptomes més greus o altres patologies», remarca Elisabet Descals, directora del Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Moianès. En fa una valoració molt positiva, i apunta que els primers quinze dies s’han fet més de 2.600 TAR al punt de proves covid.

Iolanda Codina, administrativa del CAP de Monistrol de Montserrat, era dissabte a la carpa, on, juntament amb altres professionals, atenia les persones que acudien a fer-se el TAR. «Hi ha un degoteig de gent, funciona molt bé perquè d’aquesta manera descongestionem els CAP, que estan col·lapsats». Els usuaris agraïen la rapidesa i l’atenció rebuda. «Valorem molt positivament la seguretat i la immediatesa», coincidien a destacar.

El punt de proves atén els usuaris d’entre 15 i 50 anys sense patologia prèvia que arriben amb simptomatologia covid lleu de menys de cinc dies, després de ser derivats pel CAP i amb cita prèvia.

Un cop fet el TAR, el pacient rep el resultat per SMS al telèfon mòbil, tot i que, com que és una prova ràpida, molts pacients opten per esperar el resultat allà mateix. En el cas de ser positiu, també rep la trucada d’un professional sanitari que li facilita la informació pertinent.

L’Ajuntament de Manresa fa costat a l’Institut Català de la Salut i al Departament de Salut, i dona suport al punt de proves covid, igual que ho va fer en el seu moment amb l’obertura del punt de vacunació del Palau Firal, que dona servei a tot el Bages. El consistori aporta la vigilància a la carpa i s’encarrega dels grups electrògens, la calefacció, l’enllumenat interior i la instal·lació elèctrica.