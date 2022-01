Manresa Turisme ofereix la visita guiada Manresa Cor de Catalunya de manera gratuïta cada dia 22 de mes, independentment del dia de la setmana en què caigui. Es tracta d’una visita guiada pels espais més emblemàtics de la ciutat, es farà un recorregut cronològic, des de la basílica de la Seu fins a l’Espai Manresa 1522, i passant també pel renovat carrer del Balç.

Enguany, per tal de reforçar el programa Manresa 2022 i el paper de la ciutat com a final del Camí Ignasià, s’han incorporat al discurs de la visita elements directament vinculats amb l’experiència d’Ignasi de Loiola a la ciutat, com la relació amb l’artista alemany Joseph Beuys, l’explicació de l’escultura de l’Acollida de Ramon Oms i una explicació del programa d’actes Manresa 2022. Les visites tenen una durada de dues hores i s’inicien a les 11.30 del matí. Les reserves gratuïtes per als dies 22 ja es poden fer a www.manresaturisme.cat.