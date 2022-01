L’Associació Bonsai Natura organitza un nou curs d’iniciació adaptat a les normatives sanitàries per la covid-19.

El curs constarà de classes teòriques i pràctiques sobre la història del bonsai, cultiu, estils i tècniques de modelatge i trasplant.

Es farà pràctica amb el pre-bonsai aportat per l’alumne o per l’organització. El curs inclou el material necessari pel desenvolupament de l’aprenentatge (dossier, filferros, terres, etc) i opcionalment el test i el prebonsai. Tindrà lloc del 31 de gener al 28 de febrer, dilluns i dimecres, de les 8 de la tarda a les 10 de la nit al local social, a la plaça Oleguer Miró, 34, baixos. Per consultes i inscripcions truqueu al 669 837 553.