La Fundació Universitària del Bages-UManresa posa en marxa avui «Àgora 2022. Mestres que (es) transformen» per fomentar la reflexió i el debat entre la comunitat educativa que dona resposta a un encàrrec de l’Ajuntament en el marc del projecte Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la capital del Bages.

La presentació d’Àgora 2022 tindrà lloc avui, a les 7 de la tarda a la sala d’actes de l’edifici FUB2, en un acte que comptarà amb la intervenció de l’especialista en innovació i transformació educativa, Carlos Magro, que pronunciarà la conferència titulada «Transformant (des de) l’escola».

Llengua, societat i escola; Lideratge escolar; Escola i Religions; l’Ofici de Mestr@; Educació 360; Eines digitals; Escola i filosofia; La bellesa de la vida; Escola i cultura; Escola i Transformació comunitària; Escola i Societat; i Innovació per a la transformació són els temes que abordaran els diàlegs educatius d’Àgora 2022.

Dotze diàlegs

El primer dels 12 diàlegs, que girarà a l’entorn de llengua, societat i escola, tindrà lloc el 28 de gener i hi intervindran el comunicador, humorista i cantant Òscar Andreu i la professora de lingüística Carme Junyent. D’escola i religions en parlaran la sociòloga i escriptora, Clara Fons, i el mestre Agustí Lleyda.

El diàleg sobre l’Educació 360 el protagonitzaran Fathia Benhammou, mestra especialitzada en intervenció amb joves en situació de risc, i Montserrat Pedreira, directora del grau en Mestre d’Educació Infantil a UManresa.

Les reflexions sobre el lideratge escolar aniran a càrrec del director de l’escola Octavio Paz i de la biòloga i educadora i directora de l’escola Virolai, Coral Regí. Sobre l’ofici de Mestr@ en parlaran Jaume Cela, mestre, escriptor i pedagog, i Juli Palou, doctor en filosofia i ciències de l’educació. El diàleg dedicat a les eines digitals serà a càrrec de Dominica Díez, psicòloga clínica de la divisió de Salut Mental d’Althaia, i Rosa Vila, mestra i bibliotecària que treballa en una escola d’alta complexitat.

Per abordar la relació entre escola i filosofia s’ha programat un diàleg amb Irene de Puig, directora del Grup d’Innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia, i Francesc Torralba, filòsof i teòleg.

La bellesa de la vida

D’escola i cultura en parlaran Gemma Carbó, gestora cultural i doctora en Ciències de l’Educació, i Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla. El diàleg sobre escola i transformació comunitària el protagonitzaran la biòloga i doctora en Educació, Melina Furman, i el professor i especialista en lideratge, innovació educativa i gestió del canvi, Pepe Menéndez.

La mestra especialista en desenvolupament personal, intel·ligència emocional i comunicació, Eva Bach, i l’enòleg i president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Joan Soler, seran els ponents del diàleg dedicat a la bellesa de la vida.

En el diàleg dedicat a la relació entre escola i societat hi intervindran el sociòleg, periodista i doctor en Ciències Econòmiques, Salvador Cardús, i la sociòloga especialitzada en educació, Marina Subirats. El diàleg que tancarà el programa el mes de novembre es dedicarà a la innovació per a la transformació i hi intervindran el doctor en Lideratge Educatiu, Kaleb Rashad, i l’impulsor d’Escola Nova 21, Eduard Vallory.