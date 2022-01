El 2021 s’ha tancat amb 1.518 famílies adherides al Bo Social d'Endesa, un 12,4% més de beneficiaris-clients respecte l'any anterior.

Del total d’assignacions de la capital bagenca, un 46% han estat renovacions i un 54% noves sol·licituds.

Endesa té 68.400 famílies de la demarcació de Barcelona adherides al Bo Social.

Aquesta xifra suposa un 11% més respecte l'any anterior.

L'ajuda està destinada a pensionistes, famílies nombroses, persones en situació de vulnerabilitat i afectats per la crisi econòmica derivada de la covid-19.

Les famílies amb Bo Social -excepte les nombroses- han de renovar-ho cada dos anys per a verificar que continuen complint els criteris d'assignació definits pel Govern central. Durant aquest primer trimestre del 2022 hauran de tramitar la sol·licitud de renovació més de 7.600 clients de la província.

Endesa recorda que cal renovar l'ajuda per poder continuar beneficiant-se del descompte i fa una crida a la resta de la ciutadania perquè, qui compleixi els requisitis, ho sol·liciti.

Per a tramitar el Bo Social hi ha disponibles l’APP (EnergíaXXI Bono Social), el correu electrònic (bonosocial@energiaxxi.com), l’assessorament telefònic (800 760 333), la web https://www.energiaxxi.com/homexxi-ca i per correu postal. A més, i per a qui ho prefereixi, també es pot gestionar de forma presencial als Punts de Servei i Oficines Comercials que hi ha repartits per tot Catalunya.

Quan Endesa rep la documentació un equip especialitzat s’encarrega d’atendre les sol·licituds i valida si s’han rebut tots els documents necessaris. Si falta algun document s’informa al client i, després, s’envia la consulta al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic per a la seva assignació. Finalment, la Companyia és l’encarregada de comunicar al client la resolució del Ministeri.

Al canal web www.energiaxxi.com/bo-social hi ha tota la informació sobre aquest descompte, des dels requisits concrets per poder beneficiar-se’n fins a quina documentació es necessita per tramitar-lo.