El Banc de Sang i Teixits de Manresa, amb seu a l’hospital Sant Joan de Déu, ha aportat 112 de les 8.521 donacions de la Marató de Donants realitzada a diversos punts de Catalunya.

L’epidèmia de covid-19 ha reduït en un 10% les donacions respecte l’any passat.

Hores d’ara hi ha sang a Catalunya per assegurar les necessitats dels hospitals dels 7 propers dies, quan la situació òptima seria que n’hi hagués suficient per tenir l’abastiment garantit entre 8 i 9 dies. Les donacions de sang continuen sent necessàries cada dia, més enllà de la Marató, per això el Banc de Sang demana que tothom qui estigui bé de salut s’apunti per donar sang a donarsang.gencat.cat. A Catalunya cada dia calen 1.000 donacions de sang per assegurar les necessitats dels malalts. Per donar sang només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 kg i trobar-se bé de salut.