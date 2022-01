Les morts per l'epidèmia de covid-19 no s'aturen. A l'Hospital Sant Andreu de Manresa han perdut la vida per l'epidèmia tres persones durant la darrera setmana, que eleven el nombre de defuncions en aquest centre assistencial a 159. Dimarts passat es va comunicar la mort de sis persones els set dies anteriors.

A data d’avui, dimarts 18 de gener del 2022, hi ha 30 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu. Fa sis setmanes que el nombre d'ingressats per covid atesos per Sant Andreu Salut ronda la trentena. Dimarts passat, dia 11 de gener, hi havia 31 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu. La darrera setmana: 14 persones han ingressat

12 persona ha estat donada d'alta.

3 persones han mort. Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre són: Xifra acumulada d’ingressos: 97

Xifra acumulada d’altes: 42

Xifra acumulada de defuncions: 25