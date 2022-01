«La previsió és que el 2021 estiguin acabats l’Estudi Informatiu, l’Estudi d’Impacte Ambiental i el projecte constructiu; que el 2022 es licitin les obres i que s’executin entre el 2023 i el 2025. Els treballs tindran un temps d’execució previst de 36 mesos». Aquesta és la previsió que va donar FGC el desembre del 2020, quan va informar que havia tret a licitació l’Estudi Informatiu per a l’ampliació i integració urbana de la línia Llobregat-Anoia a Manresa. És a dir, l’estudi que ha de determinar si l’estació que hi ha actualment al carrer del Primer de Maig es trasllada a la plaça d’Espanya o a la plaça de la Font de les Oques. En ambdós casos, soterrada. Va tard.

La redacció de l’estudi informatiu va atraure quatre empreses, de les quals en va resultar l’adjudicatària, GPO Enginyeria i Arquitectura SLU per un import de 78.326,79 euros abans d’IVA i un termini d’execució de 28 setmanes a partir de la data de signatura del contracte, que va ser el 5 de maig de l’any passat, de manera que ja l’ha sobrepassat.

Segons el departament de Territori de la Generalitat, a qui ha consultat aquest diari, la redacció de l’estudi informatiu «s’està ultimant amb la voluntat de sotmetre’l a informació pública durant aquest primer trimestre».

Inversió d’entre 40 i 60 milions

L’estudi forma part de l’operació per millorar la integració de la línia dels FGC a la trama urbana de Manresa, operació que aquest diari va avançar el desembre del 2020. Una inversió que es mou entre els 40 i els 60 milions d’euros. Consistirà a fer passar sota terra tota la línia del tren des de la sortida de l’estació Manresa Alta (on travessa la carretera de Santpedor) fins a l’estació Manresa Baixador, mentre que ara hi ha trossos descoberts i altres que estan coberts. El soterrament inclourà eliminar l’esquena d’ase que genera la infraestructura fèrria al carrer de la Sèquia, on s’enfonsarà més la línia del que ho està ara.

L’estació Manresa Baixador anirà a terra, la qual cosa repercutirà de ple en l’urbanisme del sector, que es podrà esponjar, alhora que permetrà crear nous carrers o ampliar els que ja hi ha. El vial que ara arriba des del carrer de la Font del Gat i que queda escanyat pel túnel que hi ha sota l’estació, es convertirà en una gran avinguda que enllaçarà amb la plaça de l’Onze de Setembre. D’altra banda, on ara hi ha el baixador en sortirà un nou carrer arbrat que passarà pel carrer de la Cerdanya creuarà el de la Séquia i arribarà a la carretera de Santpedor.

Les dues opcions

Des de l’estació Manresa Baixador s’ha de decidir el traçat que farà la línia, que dependrà d’on s’ubiqui la nova estació soterrada; a la plaça Espanya o a la plaça de la Font de les Oques. És el que ha de determinar l’estudi. En el primer cas, es dirà Estació Pere III i l’andana central tindrà set metres d’ample i 120 de longitud. És l’opció que agrada més a l’Ajuntament. L’altra alternativa és l’Estació Plaça de la Font de les Oques, amb una andana lateral de quatre metres d’ample i 120 de longitud.