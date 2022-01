La comissió organitzadora de l’ExpoBages —formada per l’Ajuntament de Manresa, la Cambra de Comerç de Manresa, la Unió de Botiguers de Manresa i altres representants de sectors econòmics— s’ha reunit recentment per començar a preparar l’edició d’aquest 2022, que tindrà lloc els dies 21 i 22 de maig, després que els dos darrers anys no s’hagi pogut celebrar a causa de la pandèmia.

Una de les novetats principals de la que serà la 40a edició és la incorporació d’unes jornades professionals, que estaran centrades en l’àmbit tecnològic aplicat a la indústria de la ciutat i de la comarca. Pel que fa al municipi convidat, serà Sant Fruitós de Bages, que agafarà el relleu de Sant Joan de Vilatorrada. Amb aquesta invitació, Sant Fruitós disposarà d’un espai propi on es podrà donar a conèixer a tota la comarca. De caràcter multisectorial, la fira tornarà a ocupar els principals carrers del centre de Manresa, que s’amplien respecte d’edicions passades, incorporant també el tercer tram del Passeig Pere III. Així, els carrers destinats a l’ExpoBages seran la plaça Sant Domènec, el primer tram del Passeig, la plaça Crist Rei, el segon tram del Passeig, la plaça Espanya i també el tercer tram del Passeig. Com sempre, el certamen conviurà amb la Fira de l’Ascenció i el cap de setmana de comerços oberts. Aparador de la Catalunya Central L’ExpoBages és una fira multisectorial de referència al territori, i també un gran esdeveniment popular que omple els carrers de Manresa d’activitat durant tot un cap de setmana. S’estén pels principals carrers del centre de Manresa i combina l’oferta pròpia d’una fira multisectorial amb parades d’artesans i comerç obert durant tot el cap de setmana. Una gran diversitat de propostes que permet al públic tocar, tastar i conèixer en primera persona una infinitat de productes i serveis. Està organitzat per l'Ajuntament de Manresa, la Fundació Turisme i Fires de Manresa i la Unió de Botiguers i Comerciants. Els seus patrocinadors són la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Manresa. Per a més informació es pot consultar aquesta web.