El nombre de positius de covid-19 continua desfermat i aportant dia rere dia xifres rècord d’afectació de l’epidèmia. En el cas de Manresa, els darrers set dies s’han superat per primer cop la barrera dels dos mil casos de coronavirus SARS-CoV-2.

Exactament són 2.029 casos confirmats. La progressió és clara: del 25 al 31 de desembre es van comptabilitzar a la ciutat 1.373 casos, la setmana següent van ser 1.490 i la darrera analitzada pel Departament de Salut, la del 8 al 14 de gener, els ja esmentats 2.029. Cal recordar que als casos confirmats per PCR o tests d’antígens incorporen també els TAR d’autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP i les farmàcies. Precisament el nombre de test d’antígens realitzats s’ha disparat i ha passat de 2.900 a 4.500 per setmana.

Ahir hi havia 17.688 casos de covid-19 a Manresa comptabilitzats sobre una població de prop de 80.000 persones, el que dona un percentatge del 22%. Una altra dada a tenir en compte és que baixa l’edat dels contagiats. Així, si fa tres setmanes la mitjana d’edat era de 39,45 anys ara és de 36,32 anys.

Per contextualitzar totes aquestes dades cal tenir present que durant aquest darrer tram de l’epidèmia, Manresa no ha estat encapçalant cap dels rànquings d’afectació, com sí que ha passat en altres fases, i a hores d'ara continua mantenint-se amb valors pròxims a la mitjana catalana.

La mitjana catalana era ahir de 5.506 punts de risc de rebrot, una velocitat de transmissió del virus d’1,23 (cada deu persones contagien dotze), una incidència acumulada a catorze dies de 4.606 punts i a set dies de 2.612.

La mitjana a Manresa era de 5.535 punts de risc de rebrot; 1,25 de velocitat de contagi i 4.408 i 2.541 d’incidència acumulada a catorze i a set dies, respectivament. Si A finals de desembre, el risc de rebrot era de dos mil punts ara anem camí dels sis mil.

Risc molt elevat al Moianès

El Moianès era ahir la comarca catalana amb el risc de rebrot més elevat, amb 7.180 punts. El Berguedà era la sisena comarca, amb 6.329 i el Bages la desena, amb 6.049 punts de risc de rebrot de l’epidèmia.

Amb valors més moderats hi havia l’Anoia (5.100), l’Alt Urgell (5.072), el Solsonès (4.781) i la Cerdanya (3.794). Al Moianès, la progressió de casos ha estat de 272 fa tres setmanes, 266 en fa dues i 420 la darrera analitzada.