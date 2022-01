Els darrers quatre mesos els estudiants de 3r d’ESO de l’Institut Lluís de Peguera han fet de periodistes a través del projecte Reporters del segle XXI. El punt i final al projecte el posarà, avui, l’acció itinerant Walk Press Photo, on exhibiran els seus treballs de fotoperiodisme per sis places del centre de Manresa, amb explicacions de les instantànies per convidar als ciutadans a visitar l’exposició final -amb el mateix nom que el projecte- que es podrà visitar la Biblioteca del Centre Cultural el Casino.

Les obres reflecteixen la mirada dels joves al món actual a través de cinc grans temes: la pobresa, la solidaritat, la igualtat de gènere, la convivència entre cultures i el consum responsable. L’alumnat ha treballat l’esperit crític, la comprensió dels problemes del món que els envolta i han reflexionat sobre possibles solucions. Avui, a les 11 del matí, l’alumnat es distribuirà per les places de Crist Rei, Sant Domènec, Plana de l’Om, Major i Europa, on mostraran els seus treballs fotoperiodístics. A la 1 del migdia, l’activitat es traslladarà a la sala d’exposicions de la biblioteca del Casino, on s’inaugurarà la mostra amb tots els treballs, que es podrà visitar fins al proper 31 de gener.