Els processos que s’han dut a terme fins ara per introduir canvis en l’educació han pecat «d’una mirada molt tecnocràtica, sense comptar amb els docents i les escoles. El que cal és fer gestió del canvi, i no decrets». És una de les reflexions de Carlos Magro, especialista en innovació i transformació educativa, en la conferència titulada Transformant (des de) l’escola, amb què la FUB-UManresa va inaugurar abans d’ahir al vespre el cicle Àgora Educació 2022 inclòs en el programa Manresa 2022 de l’Ajuntament per commemorar els 500 anys de l’estada de sant Ignasi a Manresa.

Després de Magro, la propera cita del cicle serà el 28 de gener amb Llengua, societat i escola, un diàleg entre la professora de Lingüística Carme Junyent i el comunicador, humorista, escriptor i cantant Òscar Andreu. Magro, que va aplegar mig centenar de persones a la sala d’actes de la FUB2, va defensar l’escola com un espai que ha de ser capaç de convertir les persones en «subjectes autònoms i independents», de «formar infants i joves capaços d’interpretar i llegir el seu món» perquè, si saben prestar atenció, el podran entendre i transformar. Al seu entendre, cada època demana uns mestres i unes escoles. Actualment, va dir, «vivim un moment especial, una oportunitat de transformació de l’educació tradicional i de l’escola». Va admetre que els processos de canvi no són fàcils i que requereixen dialogar «amb la tradició educativa i ser generosos amb el passat». Alhora, va advertir que la transformació no es pot fer pretenent que «l’escola sigui sòlida, previsible i lliure de riscos. Educar sempre comporta un risc». En la presentació de l’acte hi va intervenir Antoni Llobet, adjunt a la direcció general de la institució universitària, mentre que la cloenda va anar a càrrec de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Ambdós van destacar l’ambició transformadora del cicle, que s’allargarà fins al novembre vinent.