El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha visitat aquest dijous l’Ajuntament de Manresa, on s’ha reunit amb l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, amb regidors de govern i amb representants dels grups municipals per tal de fer balanç de les actuacions conjuntes que Mossos d’Esquadra i Policia Local han dut a terme aquests darrers mesos. El conseller va visitar la ciutat a finals d’octubre i es va comprometre a iniciar un dispositiu de patrullatge conjunt al centre de la ciutat i als diferents eixos comercials de la ciutat. El patrullatge conjunt es va iniciar el dimarts 2 de novembre. En aquests dos mesos, el nombre d’incidents s’ha reduït més d’un 4% respecte del mateix període del 2019.

La mitjana d’incidents els darrers 12 mesos ha estat de 723,8. Aquesta xifra representa un 4,9% menys que el mateix període del 2019. El total de fets penals ha disminuït un 2,7%, amb 119 fets menys en relació al 2019. Pel que fa als delictes contra el patrimoni, el conjunt de robatoris amb força en general ha disminuït un 26,4% i els robatoris amb violència i/o intimidació ho han fet en un 17,9%. Els robatoris amb força als domicilis han baixat un 42,2% respecte l’any 2019. Els robatoris amb força als establiments han passat de 118 l’any 2019 a 48 el passat 2021, el que representa un descens del 59,3%. En relació als robatoris i estrebades amb violència i/o intimidació han passat de 34 el 2019 a 24 el 2021, amb un descens del 29,4%. També decauen un 22,1% els robatoris amb violència i/o intimidació a l’espai públic, que han passat de 163 a 127.

El conseller d’Interior, que ha posat en valor el bon funcionament dels dispositius de patrullatge conjunt, ha qualificat aquest canvi en les dades de “molt positiu”, fet que “ha anat acompanyat d’una major tranquil·litat de l’opinió pública i dels ciutadans i ciutadanes de Manresa respecte a la seva seguretat”.

Elena també ha anunciat que des de l’Ajuntament “s'està fent un llistat de possibles llocs, en coordinació amb el Govern, per tirar endavant una comissaria de proximitat en coordinació amb nosaltres. En els propers mesos tindrem clar l’espai”, ha concretat.

Per la seva banda, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, que ha agraït la visita del conseller, ha manifestat que “s’estan complint els objectius que ens vam marcar” per reduir les problemàtiques d’inseguretat i incivisme” i ha fet una molt bona valoració del conjunt de mesures que es van posar en marxa, com l’operació Tremall i el patrullatge compartit. Per aquest motiu, ha agraït especialment “l'esforç de tots els professionals que vetllen per la seguretat”.

Els últims 12 mesos s'han fet un total de 57.803 hores de serveis realitzats per part dels Mossos d’Esquadra. La resolució dels fets penals coneguts ha augmentat en 1,7 punts respecte del 2019, passant del 33,4% al 35%.La 28a promoció del cos de Mossos d’Esquadra va destinar 77 nous agents a la Catalunya Central, 15 dels quals a Manresa. Això va suposar un increment del 10% dels agents destinats a la capital del Bages.

El Departament d'Interior ha obert la convocatòria de 840 places noves de Mossos d'Esquadra i el termini de presentació de sol·licituds està obert del 13 de gener al 9 de febrer. Aquesta nova convocatòria aplicarà una reserva de places del 40% per a dones.

Dispositiu Tremall

Per donar resposta a la problemàtica de la sensació subjectiva d’inseguretat a Manresa, s’ha dut a terme el Dispositiu Tremall, per intensificar la lluita contra els delinqüents multi reincidents. Aquest dispositiu es centra sobre els delinqüents locals que actuen de manera reiterativa, evitant que cometin delictes i posant-los a disposició de l’autoritat judicial quan els cometen amb suficient càrrega probatòria perquè es pugui decretar l’ingrés a presó.

Des de que es fa el dispositiu Tremall les detencions per delictes contra el patrimoni i especialment per robatoris amb violència s’han incrementat notablement, i s’ha aconseguit reduir de manera molt important les baralles a la via pública en les que s’utilitzaven armes blanques.