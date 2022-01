La Federació Comarcal d'Esquerra Republicana al Bages es va conjurar públicament per abordar la gestió de residus a la comarca i els seus municipis en un acte celebrat a la Casa Lluvià de Manresa. L'acte, moderat per l'ambientòloga i presidenta d'ERC Bages, Marta Viladés, va comptar amb la participació del director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire; l'alcalde de Santpedor, Xavier Codina; el cap dels serveis tècnics del Consorci de Residus del Bages, Xavier Bosch i la intervenció final de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, no va poder prendre part per motius de seguretat i salut, a causa de la covid.

Viladés va afirmar que el reciclatge de residus "és un repte que ja no pot esperar més, cal que ens posem al dia amb els models de recollida selectiva i complim els objectius que ens marca la Unió Europea pel 2030". Per la seva banda, Bosch va exposar la seva experiència al Consorci i va remarcar que "sense canvis valents al carrer l'evolució és massa lenta" i que "els municipis que han fet un canvi de model han incrementat els percentatges de recollida selectiva". En el torn de Xavier Codina, l'alcalde santpedorenc va explicar la seva experiència al seu municipi on va implantar amb èxit el sistema porta a porta que actualment té un 76-78% de reciclatge. "Al principi pensàvem que era una bogeria, però dues setmanes després d'implantar el nou model vam augmentar en un 50% el reciclatge del poble", detallava. Per últim, va intervenir el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, que va dir que "el millor residu que tenim és el que no es genera, i aquí tenim molt camp per recórrer des del punt de vista municipal". L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, va intervenir per explicar que la implantació del nou model a Manresa -amb contenidors tancats d'envasos, orgànica i fracció resta- serà una realitat "a finals del 2022 i principis del 2023". Va remarcar que "l'únic canvi que farem durant el nostre mandat que afectarà a tots i totes els i les manresanes és el del model de residus i, per tant, és el canvi més important i l'hem de fer bé i de forma participada". L'acte va comptar amb una vintena d'assistents i també es va poder seguir en directe des de les xarxes socials d'ERC Manresa.