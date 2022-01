Manresa serà la seu del futur museu dels Bombers de la Generalitat. Ho ha anunciat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, aquest dijous en una visita a la capital del Bages. L'espai no està decidit, però explicarà la història d'aquest cos, a través de material i vehicles antics, però també com aborden les emergències i els reptes de futur, com el canvi climàtic i els grans incendis.

El conseller ha reconegut que era una reivindicació de la ciutat, que porta anys treballant-hi. "És una tradició de fa molts anys, de molta gent que estima i està a prop de la recuperació del patrimoni històric del cos", ha remarcat. El punt de partida serà la signatura d'un conveni entre les conselleries de Cultura i Interior i l'Ajuntament de Manresa per abordar el pla funcional del nou museu.

"No serà una cosa estàtica, on veure vehicles i material històric, sinó que serà dinàmic i abordarà la reflexió sobre emergències, des de la tradició fins als reptes de futur com el canvi climàtic", ha detallat el conseller Elena durant una visita a la ciutat. També ha recordat que actualment ja hi ha un museu de Bombers a Barcelona, però que aquest és específic del cos de la ciutat mentre que el de Manresa oferirà una visió global dels Bombers de la Generalitat.

Per la seva banda, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, s'ha mostrat satisfet per aquesta decisió i ha recordat que la història del cos de Bombers es remunta al segle XIX. En aquest sentit, ha afirmat que Manresa va ser pionera en tenir un parc de bombers. "Més que el segon parc, nosaltres sempre direm que va ser el primer, però per un tema d'inscripció al registre és la segona", ha especificat. Així mateix, ha esmentat la feina que han fet des de fa anys un grup de bombers voluntaris que van crear una associació per preservar el parc de vehicles antics del cos. I de fet, ha dit, l'Ajuntament també n'és la propietària d'alguns d'aquests. L'alcalde ha celebrat l'anunci tot dient que ja van posar el projecte de museu sobre la taula a les dues anteriors conselleries.