L'Ajuntament i l’Associació Memòria i Història de Manresa preparen una taula rodona sobre el model educatiu dels anys de la República i l’obra més emblemàtica de l’ensenyament a la ciutat: el Grup Escolar Renaixença. A la taula hi participaran la pedagoga Agnès Torras, l’historiador Joaquim Aloy i Ramon Bohigas, alumne del Renaixença durant el període de la República i els primers anys del franquisme.

La taula rodona es farà dins el menjador de l’escola La Renaixença el dimecres 26 de gener a les 19 h. Els assistents tindran l’oportunitat de veure de nou l’exposició “La República i la seva obra educativa a Manresa”, on es mostra l’obra educativa del govern de la República a Manresa, el moviment de renovació pedagògica que va significar, la construcció del Grup Escolar Renaixença i la tasca i el compromís dels seus mestres. L’exposició es va inaugurar el mes d’agost, dins els actes de Festa Major. Promoguda per l’Ajuntament de Manresa i els continguts han estat produïts per l’Associació Memòria i Història de Manresa.

La taula rodona és un dels darrers actes dins el programa de Commemoració dels 90 anys de la proclamació de la República que impulsa l’Ajuntament i l’Associació Memòria i Història de Manresa. Compta amb la col·laboració i suport de l’Escola La Renaixença, el Memorial Democràtic i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.