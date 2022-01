Manresa Turisme presenta una nova experiència turística per aquest 2022 anomenada “Tasta el Camí”, una proposta gastrocultural que tindrà lloc cada primer divendres de mes a l’Espai Manresa 1522 i que recorrerà, a través dels productes gastronòmics, les cinc comunitats autònomes que travessa el Camí Ignasià: País Basc, Navarra, La Rioja, Aragó i Catalunya.

L’activitat començarà amb una visita breu a l’Espai Manresa 1522 i tot seguit es durà a terme l’experiència gastronòmica, un maridatge guiat per sommeliers de tres vins amb tres tapes. A cada experiència, es recorrerà, a través del paladar, una de les comunitats autònomes combinades sempre amb productes bagencs.

La proposta arrencarà el dia 4 de febrer amb productes del País Basc, com el vi Txacolí, el formatge Idiazábal o les anxoves, maridades amb vi de la DO Pla de Bages i embotit bagenc. La següent sessió, el 4 de març, tindrà els productes de Navarra com a protagonistes. L’1 d’abril es maridaran productes de La Rioja, el 5 de maig d’Aragó i el 3 de juny de productes catalans. A partir de l’1 de juliol, es tornarà a començar el cicle començant pel País Basc.

La proposta, que tindrà un preu de 15 euros, tindrà un aforament de 20 persones i es farà complint totes les mesures de seguretat. En tractar-se d’una activitat gastronòmica, caldrà presentar el certificat Covid a l’inici de l’activitat.

Les reserves poden fer-se a la web de Manresa Turisme www.manresaturisme.cat o bé a l’Oficina de Turisme de Manresa.