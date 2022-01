Diana Bazán és veïna de Sant Fruitós de Bages i el 12 de novembre va agafar l’AVLO, l’alta velocitat de baix cost de Renfe, per anar a Madrid. Hi va anar acompanyada de la seva parella i els seus pares, i explica que el trajecte els van sortir molt econòmic, perquè en el seu cas van agafar la promoció quan Renfe va llençar aquest servei i van comprar els bitllets per un preu de cinc euros per trajecte, que encara és inferior als set euros de les ofertes que fa actualment aquest servei.

Tot i això, arran de la situació que es va generar a partir del mes de març dels 2020 per les restriccions de la pandèmia, amb la declaració de l’estat d’alarma inclòs, amb confinament domiciliari primer, i importants restriccions de mobilitat un cop aquest es va aixecar, no va ser fins el passat mes de novembre quan van poder fer el viatge.

Després de fer el viatge, Bazán es mostrava molt satisfeta del servei i també del fet, que malgrat que a nivell general l’oferta no figura ni per a tots els dies ni per a tots els horaris en què es fleta el servei, ells no van tenir cap problema per canviar bitllets escollir el tren amb el qual finalment volien viatjar.

També destacava el fet que el tren d’alta velocitat «és més ràpid» i que a diferència de l’avió «no has d’estar dues hores abans a l’estació» i els controls per accedir a l’andana no són tan pesats com els que es fan per pujar a un avió i a més ja deixa al centre a la ciutat. Tot i la seva satisfacció pel servei i també pel preu que van pagar, a l’hora de fer la comparativa de les ofertes de l’alta velocitat amb el preu del bitllet entre Manresa i Barcelona, assegura que «la promoció de l’Avlo està molt bé, però els bitllets de Rodalies haurien de ser més econòmics». Explica que la seva parella ha d’anar tots els dies a la capital catalana i que «es gastar molt diners en els desplaçaments. A final de més és una cosa que has de treure del sou i considero que és car».

Bazán també destaca la durada del trajecte entre el Bages i Barcelona perquè «has d’estar molta estona. Aquest tren no és ràpid, segons on vagis, en transport públic estàs una hora i mitja o més, en canvi en cotxe, pots estar menys d’una hora», sentencia la jove.