Aigües de Manresa inicia aquest 2022 l’anàlisi de dades dels 151 comptadors ja instal·lats dins del municipi de Manresa. L’objectiu principal d’aquesta prova, que tindrà una durada d’un any, és provar diferents sistemes de comunicació per telelectura (diferents marques de comptadors i de software de tractament de dades) per obtenir la combinació òptima que ajudi a la implantació al territori d’aquesta nova tecnologia.

La telelectura permet mesurar de forma telemàtica el consum d’aigua, millorar el rendiment de xarxa i detectar fuites i fraus. Fa més eficient la gestió d’aquest element a la vegada que en fomenta el consum responsable i sostenible. La relació amb l’abonat també millora, ja que aquest sistema permet detectar fuites internes, avisar de sobre consums, activar alertes i conèixer en temps real el consum d’aigua. Amb aquest projecte es dona compliment al Pla Estratègic Horitzó 2025, i més concretament a l’objectiu de digitalització dels processos de gestió, de l’eix tecnologia, i a l’objectiu de facilitar la interacció via telemàtica amb els nostres usuaris, de l’eix centrats en el consumidor. Anàlisi del parc de comptadors actual Paral·lelament, Aigües de Manresa ha portat a terme l’anàlisi de tots els comptadors instal·lats per poder traçar l’estratègia de canvi. Aquest anàlisi s’ha fet amb eines basades en la intel·ligència artificial que han aportat les dades necessàries per poder elaborar el pla de manteniment i renovació de comptadors.