El negoci del manresà Aleix Puig ha fet el salt fora de Catalunya. 'Vicio', el restaurant que va obrir el guanyador de la setena edició de Masterchef en un petit local al barri de Sants de Barcelona a finals de 2020, ha arribat a Madrid.

L'empresa del guanyador del popular concurs televisiu va néixer amb un model de negoci 100% delivery i, un cop reconegut pel públic de Barcelona, va començar a expandir-se arreu de Catalunya. Primer es va instal·lar a l'àrea metropolitana de Barcelona. Quan el local de Sants es va quedar petit, el manresà va obrir un nou espai a Via Augusta, on el servei per emportar va quedar relegat per un espai que oferia poder menjar al mateix local. Al llarg del 2021 també va inaugurar dos nous punts a Sant Andreu i L’Hospitalet de Llobregat.

L'estiu passat el cuiner va 'estiuejar' amb els catalans en ubicar el nou restaurant de la cadena a la Costa Brava. Al novembre, el negoci va canviar d'ubicació. Les hamburgueses de Puig van arribar a l’establiment Nòrdic Cerdanya del Pont de Sant Martí, a Puigcerdà, amb l'objectiu de "crear un espai de referència per a les festes després de l’esquí", segons va comentar el xef en la darrera entrevista a la redacció d'aquest diari.

Ara el manresà ha fet una passa de gegant i s'ha establert a Madrid. A través de les xarxes del negoci, el cuiner ha mostrat com ha estat el procés d'instal·lació de 'Vicio' a la capital d'Espanya i ha agraït l'acollida del nou local que s'ha ubicat al número 9 del carrer Divino Pastor, a prop de la zona del Retiro.

Actualment, l'empresa compta amb més de 100 treballadors. El manresà ja ha expressat la seva intenció d'obrir enguany fins a 10 nous locals al país i multiplicar per quatre els ingressos del negoci, que l'any passat va assolir una facturació de 4 milions d'euros.