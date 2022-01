Fem Manresa denuncia la vulneració del dret a vaga duta a terme per part de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) i la deixadesa de funcions respecte el servei de neteja de Manresa. FCC és l’empresa amb qui l’Ajuntament de la capital del Bages té externalitzada la prestació del servei de neteja i escombraries de la ciutat, sent el personal del servei de Manresa el que va fer servir l’empresa per fer d’esquirols en la vaga del personal de Salt.

Concretament, un total de 15 treballadores del servei de Manresa van desplaçar-se els dies 8, 9 i 10 a Salt, on les treballadores en vaga estaven realitzant els serveis mínims, per cobrir el servei, una situació que “vulnera la legalitat i ataca un dret fonamental com el dret a vaga”. Segons asseguren des de Fem, aquest fet “demostra que aquestes empreses actuen amb impunitat sabent que se'ls seguiran fent concursos a mida".

La candidatura municipalista ha demanat explicacions a l’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa en relació al coneixement que tenia el consistori de la situació i sobre si s'havia autoritzat aquesta cessió de treballadors, a part de saber les conseqüències que havia tingut pel servei de la ciutat. En aquest sentit, la formació es mostra crítica amb el fet que el govern de l’Ajuntament no tingués coneixement previ d’aquesta informació i que tan sols la demanés a l’empresa després que la formació ho preguntés.

Afegeixen que “s’està fent evident, des de fa temps, que l’Ajuntament no té controlades les concessions i no fa el seguiment de la prestació dels serveis”. Fem Manresa denuncia el perill de treballar amb empreses com FCC que no tenen en compte els drets dels treballadors, i “que aquesta situació exemplifica el poc control que es té de les concessions de l’Ajuntament, un motiu més per iniciar un procés de remunicipalització dels serveis”.