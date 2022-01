Núria López-Bigas (Monistrol de Montserrat, 1975) rebrà el segon Premi Rosa Argelaguet i Isanta - Premi del Campus Manresa, impulsat per la regidoria de Feminismes i LGTBI i la regidoria d’Universitats de l’Ajuntament de Manresa amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. El guardó va ser creat l’any passat amb la voluntat de reconèixer, promocionar i sensibilitzar el paper de les dones que han contribuït activament en alguna activitat d’investigació, de divulgació o de docència en l’àmbit de les ciències, així com per mantenir el llegat de la doctora Rosa Argelaguet i Isanta.

Doctora en Biologia i experta en Genètica Mèdica i en Biologia Computacional i Bioinformàtica, el jurat destaca de la premiada la seva trajectòria investigadora, que ha contribuït a la creació de nous mètodes bioinformàtics per a l’estudi del genoma del càncer. López-Bigas és investigadora de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Cap del Laboratori de Genòmica Biomèdica a l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i professora associada a la UPF. El laboratori que lidera López-Bigas desenvolupa eines computacionals que ajuden a la identificació de les mutacions que causen els tumors cancerígens. Entre les més destacades, la creació d'IntOGen i de Cancer Genome Interpreter —dues plataformes que es poden fer servir per analitzar les alteracions de les cèl·lules en tumors— i Ia creació BoostDM, un sistema d'intel·ligència artificial que identifica les mutacions causants del càncer en diferents tipus de tumors. Des del laboratori ha liderat també un estudi que, per primera vegada, ha identificat i quantificat les alteracions genètiques en les cèl·lules que causen els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia contra el càncer. El treball és el primer pas per comprendre els efectes secundaris a llarg termini dels tractaments contra el càncer i poder així optimitzar-los. López-Bigas ha publicat més de cent articles en revistes internacionals i participa regularment als congressos més importants del camp com a ponent convidada. Dedica part del seu temps a divulgar el seu treball a la premsa i a la ràdio i a fer xerrades a escoles i en esdeveniments de comunicació científica. És autora d’un capítol del llibre no tècnic per aproximar-se a la ciència "10 aportacions catalanes a la ciència". A més, Núria López, forma part del programa de Persones Ambaixadores de Manresa, iniciativa impulsada al voltant de «Manresa 2022 Transforma» per a la projecció de la ciutat de Manresa. L’acte de lliurament és farà l’11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, a 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM). Amb motiu de la covid-19, l’aforament serà limitat i caldrà fer inscripció prèvia per poder-hi assistir. El jurat del premi El jurat d’aquesta segona edició està format per: Cristina Cruz Mas, regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement i regidora de Feminismes i LGTBI —que ha actuat com a presidenta—; Josep Gili Prat, regidor d’Ensenyament i Universitats; Andrés Rojo Hernández, en representació del grup municipal C’s; Gemma Boix Pou, en representació del grup municipal Fem Manresa; Joaquim Garcia Comas, en representació del grup municipal PSC; Xavier Cano Caballero, Cap del Servei de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Manresa; Sara Campabadal Donadeu, Tècnica del Servei de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Manresa; i Raquel Aranda Magnet, Tècnica d’Administració General, que ha actuat com a secretària.