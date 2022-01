L'afectació de l'epidèmia als centres assistencials de Manresa ha deixat onze morts durant la darrera setmana, dels quals sis a Sant Andreu i cinc a Althaia.

Amb aquestes defuncions la xifra total s'eleva a 542, 377 a Althaia i 165 a Sant Andreu.

Cal remuntar-se al 19 de gener del 2021 per trobar una xifra superior de víctimes mortals en el recompte setmanal, dotze.

També cal recular un any per trobar una xifra superior d'hospitalitzats. A hores d'ara n'hi ha 117, dels quals 84 a Althaia i 33 a Sant Andreu. Per trobar una xifra superior cal remuntar-se als 135 hospitalitzats del 2 de febrer.

Un aspecte a tenir en compte és que dels 84 hospitalitzats a Althaia n'hi ha deu a l'UCI. És una xifra greu però menor que els 12 ingressats amb necessitat de cures intensives de la setmana passada i els 14 de fa dues setmanes. Abans el Departament de Salut de la Generalitat va comunicar que dels 23 ingressats a l'UCI de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, 16 eren pacients de covid dels quals la majoria o bé no estaven vacunats o no tenien la pauta completa. Aproximadament un 70% dels pacients covid en aquesta unitat no estaven immunitzats, segons informacions del Departament de Salut, que va assegurar que l'UCI de l'hospital estava gairebé al 100% de la seva ocupació. N'hi havia 23 llits de crítics ocupats d'un total de 24.

Així que els ingressats als centres assistencials de Manresa pugen d'una setmana per l'altra de 94 a 117, 23 més, però baixa la pressió a l'UCI.

Pel que fa a les altes se n'han donat 3.558, quan la setmana anterior eren 3.463.