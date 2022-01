Almenys 15 treballadors del personal de neteja de Manresa, servei que presta l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) amb una concessió municipal, van treballar a la població de Salt durant la vaga del servei de neteja que hi va haver a la població gironina entre el desembre i el gener. Segons el grup municipal Fem Manresa, que és qui ha denunciat el cas, es tracta d’una vulneració del dret a vaga per part de FCC. Per la seva banda l’Ajuntament de Manresa ha assegurat que el servei que es presta a la ciutat no es va veure afectat en cap moment.

Fomento també té la concessió del servei de neteja i recollida de brossa a Salt. El dia de Nadal els treballadors van iniciar una vaga indefinida per reclamar millores que es va allargar durant 21 dies. Davant la situació que es va generar de brutícia i insalubritat, l’Ajuntament de Salt va requerir formalment a l’empresa concessionària que hi posés remei o que en contractaria una altra. Va ser llavors quan Fomento hi va enviar treballadors de diverses poblacions de Catalunya, entre les quals Manresa.

Segons el consistori manresà, després de demanar informació a la concessionària es va comprovar que el servei a Manresa no s’havia vist afectat, i que l’organització interna dels treballadors recau en l’empresa. Fomento no ha volgut fer declaracions.

Per la seva part Fem Manresa critica que l’Ajuntament no conegués aquests fets. El grup municipal considera que «s’està fent evident, des de fa temps, que l’Ajuntament no té controlades les concessions i no fa el seguiment de la prestació de serveis». És un motiu més, afirma, per remunicialitzar el servei. Actualment el govern treballa per convocar un nou concurs i posar en marxa un nou model de recollida de residus.